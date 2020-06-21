На трассе в Алтайском крае произошло жестокое столкновение УАЗа и иномарки

На трассе в Троицком районе Алтайского края произошло лобовое столкновение, сообщает "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, в инциденте приняли участие УАЗ и Mercedes с новосибирскими номерами. Оба автомобиля буквально превратились в груду металлолома. Предположительно есть погибшие – на переднем сидении иномарки сидела девушка без движения, помощь ей не оказывали. На месте работают сотрудники ДПС и пожарные.

Как ранее сообщил amic.ru, 19 июня на Чуйском тракте в Кош-Агачском районе Республики Алтай перевернулась иномарка. В результате ДТП погибли два человека, еще двое пассажиров получили телесные повреждения различной тяжести и на данный момент находятся в больнице.