В "засохших" микрорайонах Змеиногорска восстановили подачу воды

В микрорайоне Янтарном города Змеиногорска восстановлено водоснабжение, сообщает пресс-служба Министерства строительства Алтайского края.

Напомним, что 2 июня местные жители пожаловались на отсутствие холодной воды в домах. Перебои с водоснабжением ощущались в подгорной, центральной частях и в районе больничного городка.

Для стабилизации подачи воды коммунальные службы запустили работу резервного источника, а в восьми скважинах заменили насосное оборудование.

Сложнее всего ситуация сложилась в микрорайоне Янтарном, где из строя вышла старая водозаборная скважина. К бурению новой подрядчик приступил 1 июня, а на прошлой неделе завершил работы. На данный момент подача воды восстановлена во всех домах в полном объеме.

Как отметили в Минстрое, общая стоимость модернизации систем водоснабжения составила почти два миллиона рублей, средства выделили из краевого бюджета.