Алтайские кафе и рестораны вновь пытаются достучаться до губернатора

Представители сферы общепита Алтайского края создали петицию, адресованную губернатору Виктору Томенко, с требованием разрешить им возобновить работу. Текст появился на портале change.org.

Авторы петиции отмечают, что в их сфере трудится огромное количество персонала. У многих работников есть кредиты, ипотеки и семьи, но сейчас они не получают зарплат. Бизнесмены вынуждены влезать в долги, чтобы оставить заведения на плаву, но они не знают, когда им позволят открыться.

"Мы готовы соблюдать все необходимые требования, только откройте нас как можно быстрее, дайте людям работать! Иначе сфера общественного питания частично перестанет существовать в Алтайском крае!" – подытожил автор.

Напомним, это уже не первое обращение представителей алтайского общепита к Томенко. В середине апреля владельцы кафе и ресторанов написали открытое письмо губернатору, однако оно не возымело никакого действия.

Позже главе региона письмо направили представители туристического бизнеса, которые ждали открытия 22 июня, но в итоге старт сезона перенесли на 2 июля. Предприниматели не понимают, как эти полторы недели простоя помогут в борьбе с COVID-19 и почему одним принимать отдыхающих можно, а другим – нет.