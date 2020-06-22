"Нелогично и неправильно". Алтайские турбазы возмущены продлением "ковидного" запрета

Туристический бизнес Алтайского края с нетерпением ждал 22 июня, когда базам отдыха, комплексам, гостевым домам разрешат принимать отдыхающих. Однако губернатор региона Виктор Томенко решил иначе: из-за того, что в крае не снижается число заболевших коронавирусом, туробъекты останутся закрытыми до 2 июля. Предприниматели не понимают: как эти полторы недели простоя помогут в борьбе с COVID-19 и почему одним принимать отдыхающих можно, а другим – нет.
Сезон под вопросом
Собственник гостевого дома "Оазис" в городе Яровом Александр еще на прошлой неделе начал принимать первые брони. Говорит, что открыться 22-го не рассчитывал: нужно было подготовить объект к приему гостей. Однако 24-25 июня на базу должны были заехать первые туристы. Александр отмечает: до последнего верил, что Алтайский край не последуют примеру Республики Алтай и не продлит запрет. Ведь турбазы Горного Алтая работают и осенью, и зимой, а на озерах сезон короткий – с середины июня до середины августа. В сентябре отдыхающих тут уже нет.
"Все прошлые годы турсезон начинался с 12 июня. До этого времени гостей, туристов в Яровом никогда не было. В этом году все сложно: те заявки, которые мы принимали в феврале, марте, когда ситуация с вирусом еще не была такой острой, мы потом отменили. Деньги за брони пришлось возвращать", – говорит Александр.
По его словам, проблема города-курорта еще и в том, что до сих пор закрыты (и неизвестно когда откроются) рестораны, кафе, аквапарк и другие объекты сферы развлечений.
"Если мы все-таки заработаем 2 июля, то пока информации о возобновлении работы всей сопутствующей инфраструктуры нет. Многие люди не готовы ехать, чтобы только купаться в озере и лежать на берегу, когда нет другого досуга. Весь сезон под большим вопросом, если не откроют заведения для развлечения", – говорит предприниматель.
Он не понимает, почему в Краснодарском крае, который входит в десятку регионов-лидеров по количеству заболевших, с 21 июня ослабили режим ограничений для туристов, открыли пляжи, а Алтай до сих пор закрыт.
"Мы целиком и полностью зависим от этого сезонного бизнеса, в него вложены немалые средства. Мы не понимаем, почему открывают юг страны, в Москве – бассейны и фитнес-клубы. Что у нас-то не так? На днях я был в Барнауле, в одном из строительных магазинов города. Там огромные толпы людей на кассах, никто положенный масочный режим не соблюдает. Заразиться здесь намного проще, чем в любой гостинице, в которой регулярно проводят дезинфекцию и заселяют в отдельные номера", – отмечает Александр.
Попали в "ополчение"
Проводить дезинфекцию, предоставлять туристам антисептики и даже маски были готовы турбазы села Завьялово. Летом на соленые озера сюда приезжают отдыхающие со всего края. Первые звонки на летнее бронирование начали поступать еще в апреле, отмечают на базе "Радуга". Последнюю неделю обращений было особенно много, однако и тогда администрация не принимала заявки.
"Мы как чувствовали, что нам не разрешат открыться. Всем говорили: "Пока не готовы никого заселить, звоните 20 и 21 июня". Почему турбизнес попал в такое "ополчение", мы искренне не понимаем. Проживание на базе – это как в собственном частном доме. У нас не проходной двор, каждая семья – в своем домике. Мы планировали работать с соблюдением всех мер предосторожности: дистанции, маски, мытье рук", – говорит управляющий.
Оценить, каким будет туристический сезон в Завьялово, предприниматели не могут. Однако все равно намерены работать оставшиеся до конца лета полтора-два месяца. Потом объекты придется закрыть "на клюшку" до следующего июня, отмечает собственник базы "Сельская губерния".
"Мы подготовились к 22 июня, выкосили траву. Гостей готовы были принимать с 24 июня. Нам нужно было всего два дня на подготовку комплекса и номеров. На какую дату теперь бы ни перенесли открытие, мы все равно планируем работать. У меня же есть сотрудники, им нужно платить зарплату, есть обязательства по аренде", – говорит бизнесмен.
Одним можно, другим – нет
Предприниматели Белокурихи недоумевают больше остальных: знаменитые на всю страну санатории города, где туристы контактируют как друг с другом, так и с персоналом, открыли еще 8 июня. И тогда никого не смущал уровень заболеваемости в регионе, отмечает Татьяна, собственница одной из баз отдыха в Белокурихе.
"Да, у нас, в отличие от санаториев, не многомиллионные убытки. Но они тоже есть. Конечно, нам повезло, наверное, чуть больше, чем "озерным" базам, ведь в Белокурихе работают и горнолыжные курорты, туристов много осенью. Но почему одним можно, а другим – нет?" – говорит Татьяна.
Владелица гостевого дома "Славянский" отмечает, что пока у многих бизнесменов нет "ни мыслей, ни ожиданий, ни планов на предстоящий турсезон". Как нет и активных бронирований на июль и август.
"Я думаю, это будет провал для всей отрасли. Сейчас туристов в Белокурихе немного. Да, санатории открыты, хотя и там пока мало постояльцев. Но гостиницы, как и мы, тоже стоят закрытыми с 28 марта. Что будет дальше – нам оценить сложно. Возможно, многие компании региона закроются навсегда, а базы будут выставлены на продажу. Надеемся, конечно, что дальше 2 июля дату открытия не передвинут. Нам хоть как нужно работать, мы сидим без денег. И повышать цены относительно прошлого года невозможно, иначе последних туристов отпугнем", – говорит она.
Едут "пачками"
Большинство туристических баз в селе Ая принимали гостей и в мае, и в июне. Владельцы объектов без смущения говорят: да, знают, что это запрещено, да, понимают, что рискуют, но другого выхода из сложившейся ситуации не видят.
"Мы сдаем жилье в аренду, поэтому и работали во время пандемии. Люди едут, народ есть. Продлевать запрет до 2 июля было нелогично, нецелесообразно и неправильно. Это не остановит тех, кто едет "пачками". Здесь жители Кемерова, Новосибирска, других регионов. Люди устали, они хотят отдохнуть, побыть на природе, подальше от городов. Тут вообще минимальный риск заразиться, почему этого не понимают-то?" – недоумевает собственница базы отдыха Евгения.
Владелица гостевого дома Ольга отмечает, что многие предприниматели были уверены: им разрешат открыться 22 июня официально. Те, кто все-таки соблюдал запрет (в том числе и Ольга) и не работал, с 19 июня начали готовить домики к приему гостей, территорию туробъектов, транспорт. Но когда соседи – Республика Алтай – объявили о продлении запрета до 2 июля, предприниматели поняли, что, скорее всего, это ждет и их.
"Для нас каждый день простоя – это деньги. Думаете, нам их кто-то компенсирует? 2 июля все резко перестанут болеть, а вирус сдохнет? Ничего подобного. Такие решения только губят бизнес, но никак не способны помочь в борьбе с коронавирусом. Надо было тогда закрывать все продуктовые магазины, отменять общественный транспорт. Конечно, мы рассчитываем, что все-таки 2 июля сможем работать. Но, если честно, надежду на это потеряли", – отмечает она.
Большинство предпринимателей Алтайского края уверены, что продлевать запрет на прием отдыхающих нерационально. Они считают, что практически все туробъекты региона могут обеспечить все условия для безопасного проживания: отдельные номера и домики, регулярную дезинфекцию, выдачу масок и перчаток. Поэтому 20 июня владельцы баз и гостевых домов написали письмо губернатору Виктору Томенко, в котором попросили снять ограничения не 2 июля, а 26 июня. По словам бизнесменов, если этого не произойдет, многие компании обанкротятся, а туристическая отрасль Алтайского края, "которой мы все гордились и развивали, прекратит свое существование".
Комментарии
В очередной раз вскрывается то, что, например, в Белокурихе, 50% мест размещения работает без документов, без разрешений, без налогов, без всякого контроля. И власти не до них. А честные гостиницы, отели и гостевые дома простаивают, несут убытки. Нет возможности уже в этом году слелать ремонт, обновить мебель, купить новое белье и так далее. Впереди зима, теперь нужно набрать денег на отопление, в Белокурихе это очень не дешево, все про это знают. И про налоги никто не забывает. Ну давайте, друзья комментаторы, напишите, что мы зажрались, мы барыги и так далее. Цены на наши услуги очень легко посмотреть в интернете, если вам не лень. Цены рядом с себестоимостью, наших услуг.
какие базы то не работают? Вон каждый день мусорки заполняют до верха, контейнеров не хватает!!! Кстати базы отдыха разве не по отдельным договорам мусор должны вывозить?
Отвечаю еще раз. У официальных баз и гостиниц конечно есть договора и свои контейнеры. А у нелегальных конечно нет. Вот и стыдливо вываливают ранним утром и ночью тонны мусора в контейнеры для жителей домом, потому и мусорки не справляются. Мы все знаем друг друга, потому и немного стыдно им. Немного, конечно.
Смоленский район уже "полыхнул". Как вы думаете, с чем это связано? А не с тем ли, что большая часть персонала санаториев Белокурихи являются жителями Смоленского района? Открытие санаториев и хлынувший поток туристов из других регионов сделали свое дело - заболеваемость начала расти. Вы, владельцы турбаз, хотите внести свой вклад в распространение инфекции? Совет: консервируйте свои объекты до лучших времен. Этот год точно лучше пересидеть...
Я не ковидодиссидент, понимаю, что болезнь есть, ношу в общественных местах маски и перчатки. Но, даже я понимаю, что неоткрытие баз и гостиниц, это уже перебор. Сейчас практически никто не носит средства защиты. Открывайте уже туристический бизнес.
Для гостя 09:42. Очень жаль что тут нельзя покрыть матом и привлечь за клевету на месте. А Целинный район, например, почему полыхнул? Может потому, что пивзавод через него в Белокуриху пиво поставляет??
Если запрет, то запрет для всех. А то смешно даже видеть, как ежедневно колоннами в Белокуриху заезжают туристы со всей России-матушки, полные магазины и торговые павильоны, кафе уже работают вовсю. А 2-3 легальных турбазы плачутся на амике, что де они "прогорят"))
Он не дописал: открывайтесь и заражайтесь!
Ситуация такова. Нельзя, но если надо то можно. Только тем кто имеет связи. Для остальных коронавирус существует.
Говорить, что Смоленский район "полыхнул", ну это очень громко сказано. Я отслеживаю статистику, там больных немного.
22.06.2020 09:51
Белокуриха
Вот вы только матом и можете. Вас за это и критикуют приезжие - сервис никакой, а ценник при этом как в Куршевеле. Клевета в чем? Заболеваемость в крае как росла, так и продолжает расти. Это факт. Смоленский полыхнул - тоже факт.
В Смоленском долго не было. Теперь там регистрируются заболевания даже казалось бы в отдаленных деревнях. Закрыты на карантин несколько учреждений. Это ли не "полыхнул"?
Да идите вы, со своими базами. У нас вон за выходные на работе у троих ковид подтвердился. Одну сотрудницу в тяжелом состоянии в пятую горку увезли.
Люди должны зарабатывать на жизнь. Нельзя сидеть спрятавшись по домам. Это озлобит людей . Просто увеличьте койкоместа в больницах, требуйте справки от приезжающих или организуйте проверку еа ковид на местах в срочном порядке.
У нас вон за выходные на работе у троих ковид подтвердился.
Где???
Просто увеличьте койкоместа в больницах
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Это вам не сопли банальные лечить. Где взять столько врачей специалистов и оборудования??? Прижмите вы свои задницы, посидите хотя бы этот год!
Вирус пришел на всегда,смиритесь уже.Такого,что заболевших ноль уже не будет.Базы надо открывать
22.06.2020 09:35
Белокуриха
В очередной раз вскрывается то, что, например, в Белокурихе, 50% мест размещения работает без документов, без разрешений, без налогов, без всякого контроля. И власти не до них.
Так вот власть и должна навести порядок. Запрет должен быть для всех одинаков. Почему нет рейдов полиции и роспотребнадзора? Почему не проверяют места нелегальной работы баз? Почему не борются с незаконным предпринимательством по сдаче жилья? Или имеют откаты???
22.06.2020 10:11
Она
Люди должны зарабатывать на жизнь. Нельзя сидеть спрятавшись по домам. Это озлобит людей .
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Хорошенький заработок! На смерти людей!
И ведь требуют открывать и выводить персонал на опасную работу именно хозяева бизнеса. Которые сами в бункерах, не контачат с туристами.
Вы действительно озлобляете людей. Ваши санатории и прочие туробъекты начнут гореть вместе с "отдыхающими". Во всяком случае, у местного населения такие настроения.
задавить хотят, потом скупить по дешёвке
Был 1998. Зарплаты не платили с января. Весь бизнес в кредитах и займах. Причем исключительно долларовых(!!!). Дефолт. Продавали недвижимость, машины, выживали, крутились. Никакой помощи от государства. Абсолютно никакой. Цены выросли в шесть раз. Выжили. Многие сменили род деятельности, переформатировали бизнес. Некоторые совсем ушли из бизнеса, стали наемными. Это тоже было.
Но сейчас, когда можно получить какие-то преференции от государства, некоторым мало. Требуют посылать людей на смерть.
22.06.2020 10:37
- гость -
задавить хотят, потом скупить по дешёвке
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Туда и дорога! Местные вас уже сами готовы. И физически, а не экономически.
22.06.2020 10:24
я
Вирус пришел на всегда,смиритесь уже.Такого,что заболевших ноль уже не будет.Базы надо открывать
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Вирус как пришел, так и уйдет. Где сарс и мерс? Были , да сплыли. Так и этот. Вопрос времени, заболевших будет ноль.
С открытием санаторного сезона пошел рост заболеваемости, это факт.
2го откроют думаю
22.06.2020 10:37
- гость -
Да кому вы нафиг нужны,даже по дешёвке! Размечтались.
Никакой помощи от государства. Абсолютно никакой. Цены выросли в шесть раз. Выжили.
В 90-е были другие бизнесмены