"Нелогично и неправильно". Алтайские турбазы возмущены продлением "ковидного" запрета

Туристический бизнес Алтайского края с нетерпением ждал 22 июня, когда базам отдыха, комплексам, гостевым домам разрешат принимать отдыхающих. Однако губернатор региона Виктор Томенко решил иначе: из-за того, что в крае не снижается число заболевших коронавирусом, туробъекты останутся закрытыми до 2 июля. Предприниматели не понимают: как эти полторы недели простоя помогут в борьбе с COVID-19 и почему одним принимать отдыхающих можно, а другим – нет.

Сезон под вопросом

Собственник гостевого дома "Оазис" в городе Яровом Александр еще на прошлой неделе начал принимать первые брони. Говорит, что открыться 22-го не рассчитывал: нужно было подготовить объект к приему гостей. Однако 24-25 июня на базу должны были заехать первые туристы. Александр отмечает: до последнего верил, что Алтайский край не последуют примеру Республики Алтай и не продлит запрет. Ведь турбазы Горного Алтая работают и осенью, и зимой, а на озерах сезон короткий – с середины июня до середины августа. В сентябре отдыхающих тут уже нет.

"Все прошлые годы турсезон начинался с 12 июня. До этого времени гостей, туристов в Яровом никогда не было. В этом году все сложно: те заявки, которые мы принимали в феврале, марте, когда ситуация с вирусом еще не была такой острой, мы потом отменили. Деньги за брони пришлось возвращать", – говорит Александр.

По его словам, проблема города-курорта еще и в том, что до сих пор закрыты (и неизвестно когда откроются) рестораны, кафе, аквапарк и другие объекты сферы развлечений.

"Если мы все-таки заработаем 2 июля, то пока информации о возобновлении работы всей сопутствующей инфраструктуры нет. Многие люди не готовы ехать, чтобы только купаться в озере и лежать на берегу, когда нет другого досуга. Весь сезон под большим вопросом, если не откроют заведения для развлечения", – говорит предприниматель.

Он не понимает, почему в Краснодарском крае, который входит в десятку регионов-лидеров по количеству заболевших, с 21 июня ослабили режим ограничений для туристов, открыли пляжи, а Алтай до сих пор закрыт.

"Мы целиком и полностью зависим от этого сезонного бизнеса, в него вложены немалые средства. Мы не понимаем, почему открывают юг страны, в Москве – бассейны и фитнес-клубы. Что у нас-то не так? На днях я был в Барнауле, в одном из строительных магазинов города. Там огромные толпы людей на кассах, никто положенный масочный режим не соблюдает. Заразиться здесь намного проще, чем в любой гостинице, в которой регулярно проводят дезинфекцию и заселяют в отдельные номера", – отмечает Александр.

Попали в "ополчение"

Проводить дезинфекцию, предоставлять туристам антисептики и даже маски были готовы турбазы села Завьялово. Летом на соленые озера сюда приезжают отдыхающие со всего края. Первые звонки на летнее бронирование начали поступать еще в апреле, отмечают на базе "Радуга". Последнюю неделю обращений было особенно много, однако и тогда администрация не принимала заявки.

"Мы как чувствовали, что нам не разрешат открыться. Всем говорили: "Пока не готовы никого заселить, звоните 20 и 21 июня". Почему турбизнес попал в такое "ополчение", мы искренне не понимаем. Проживание на базе – это как в собственном частном доме. У нас не проходной двор, каждая семья – в своем домике. Мы планировали работать с соблюдением всех мер предосторожности: дистанции, маски, мытье рук", – говорит управляющий.

Оценить, каким будет туристический сезон в Завьялово, предприниматели не могут. Однако все равно намерены работать оставшиеся до конца лета полтора-два месяца. Потом объекты придется закрыть "на клюшку" до следующего июня, отмечает собственник базы "Сельская губерния".

"Мы подготовились к 22 июня, выкосили траву. Гостей готовы были принимать с 24 июня. Нам нужно было всего два дня на подготовку комплекса и номеров. На какую дату теперь бы ни перенесли открытие, мы все равно планируем работать. У меня же есть сотрудники, им нужно платить зарплату, есть обязательства по аренде", – говорит бизнесмен.

Одним можно, другим – нет

Предприниматели Белокурихи недоумевают больше остальных: знаменитые на всю страну санатории города, где туристы контактируют как друг с другом, так и с персоналом, открыли еще 8 июня. И тогда никого не смущал уровень заболеваемости в регионе, отмечает Татьяна, собственница одной из баз отдыха в Белокурихе.

"Да, у нас, в отличие от санаториев, не многомиллионные убытки. Но они тоже есть. Конечно, нам повезло, наверное, чуть больше, чем "озерным" базам, ведь в Белокурихе работают и горнолыжные курорты, туристов много осенью. Но почему одним можно, а другим – нет?" – говорит Татьяна.

Владелица гостевого дома "Славянский" отмечает, что пока у многих бизнесменов нет "ни мыслей, ни ожиданий, ни планов на предстоящий турсезон". Как нет и активных бронирований на июль и август.

"Я думаю, это будет провал для всей отрасли. Сейчас туристов в Белокурихе немного. Да, санатории открыты, хотя и там пока мало постояльцев. Но гостиницы, как и мы, тоже стоят закрытыми с 28 марта. Что будет дальше – нам оценить сложно. Возможно, многие компании региона закроются навсегда, а базы будут выставлены на продажу. Надеемся, конечно, что дальше 2 июля дату открытия не передвинут. Нам хоть как нужно работать, мы сидим без денег. И повышать цены относительно прошлого года невозможно, иначе последних туристов отпугнем", – говорит она.

Едут "пачками"

Большинство туристических баз в селе Ая принимали гостей и в мае, и в июне. Владельцы объектов без смущения говорят: да, знают, что это запрещено, да, понимают, что рискуют, но другого выхода из сложившейся ситуации не видят.

"Мы сдаем жилье в аренду, поэтому и работали во время пандемии. Люди едут, народ есть. Продлевать запрет до 2 июля было нелогично, нецелесообразно и неправильно. Это не остановит тех, кто едет "пачками". Здесь жители Кемерова, Новосибирска, других регионов. Люди устали, они хотят отдохнуть, побыть на природе, подальше от городов. Тут вообще минимальный риск заразиться, почему этого не понимают-то?" – недоумевает собственница базы отдыха Евгения.

Владелица гостевого дома Ольга отмечает, что многие предприниматели были уверены: им разрешат открыться 22 июня официально. Те, кто все-таки соблюдал запрет (в том числе и Ольга) и не работал, с 19 июня начали готовить домики к приему гостей, территорию туробъектов, транспорт. Но когда соседи – Республика Алтай – объявили о продлении запрета до 2 июля, предприниматели поняли, что, скорее всего, это ждет и их.

"Для нас каждый день простоя – это деньги. Думаете, нам их кто-то компенсирует? 2 июля все резко перестанут болеть, а вирус сдохнет? Ничего подобного. Такие решения только губят бизнес, но никак не способны помочь в борьбе с коронавирусом. Надо было тогда закрывать все продуктовые магазины, отменять общественный транспорт. Конечно, мы рассчитываем, что все-таки 2 июля сможем работать. Но, если честно, надежду на это потеряли", – отмечает она.

Большинство предпринимателей Алтайского края уверены, что продлевать запрет на прием отдыхающих нерационально. Они считают, что практически все туробъекты региона могут обеспечить все условия для безопасного проживания: отдельные номера и домики, регулярную дезинфекцию, выдачу масок и перчаток. Поэтому 20 июня владельцы баз и гостевых домов написали письмо губернатору Виктору Томенко, в котором попросили снять ограничения не 2 июля, а 26 июня. По словам бизнесменов, если этого не произойдет, многие компании обанкротятся, а туристическая отрасль Алтайского края, "которой мы все гордились и развивали, прекратит свое существование".