В Барнауле определили подрядчика для ремонта семи дорог

Барнаульское ДСУ № 4 стало подрядчиком на проведение ремонтных работ на семи участках в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", пишет официальный сайт мэрии.
В 2020 году дополнительно отремонтируют объекты на сумму 79,15 млн рублей:
– ул. Ползунова, от пр. Социалистического до пер. Ядринцева;
– ул. Власихинская, от ул. Шумакова до ул. Малахова;
– пер. Геблера, от ул. Партизанской до ул. Чкалова;
– ул. Рубцовская, от ул. Ткацкой до ул. Маяковского;
– ул. Чеглецова, от пр. Ленина до ул. Смирнова;
– ул. Песчаная, от пр. Красноармейского до ул. Папанинцев, 121;
– ул. Пушкина, от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев.
Работы на всех участках завершатся не позднее 30 сентября 2020 года.
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Армяне купили ДСУ?