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Серьезная авария произошла на пересечении Взлетной и Ускова в Барнауле

, ИА "Амител"
В ДТП мог пострадать ребенок

Иномарка столкнулась с внедорожником на пересечении улиц Взлетная и Сергея Ускова. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автомобили двигались с большой скоростью, легковушка в результате аварии получила серьезные повреждения. Техника перекрыла середину перекрестка и осложняет проезд другим участникам движения. Кроме того, на месте происшествия работают пожарные и медики.

По информации очевидцев, в результате аварии мог пострадать ребенок. Один из мужчин заносил его в автомобиль скорой помощи, который прибыл к месту ДТП. 

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.06.2020 13:17
- гость -

Здоровья ребёнку.

25.06.2020 13:31
- гость -

Разъехались, никого уже нет

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