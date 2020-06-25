Зарплату за май в алтайском Диагностическом центре начислили "не вполне корректно"

Проверка, которую организовал Минздрав Алтайского края в Диагностическом центре, показала, что зарплату за май сотрудникам медучреждения начислили "не вполне корректно". Об этом 25 июня заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
По его словам, в ближайшее время все пересчитают, и сотрудники получат причитающиеся им деньги. Это касается не только медиков, которые пожаловались на сложившуюся ситуацию, но и вообще всех работников. Кроме того, перед руководством центра поставлена задача в ближайшие три месяца привести трудовые договоры сотрудников в соответствие с нормативными актами.
Как отметил Попов, конфликт в Диагностическом, который вышел за пределы центра, стал результатом недостаточной коммуникации между всеми работниками медучреждения. Министр призвал слышать и слушать друг друга, со своей стороны пообещав контролировать ситуацию. При этом никаких "репрессий" по отношению к сотрудникам, которые придали ситуацию огласке, применяться не будет, заверил министр.
Как уже сообщал amic.ru, медики Диагностического центра возмущены тем, что второй месяц им платят зарплаты в размере МРОТ. Некоторые сотрудники даже устроили уличную акцию протеста. Позже министр здравоохранения региона Дмитрий Попов посетил медучреждение и пообщался с сотрудниками, а по распоржению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина началась проверка информации о неполных выплатах врачам Диагностического центра.
Комментарии
ХА! Он еще про "репрессии" заикнулся. Ну спасибо тебе отец родной. Облагоденствовал