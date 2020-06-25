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Сдвиг в зарплате. Главврач Диагностического о своем доходе и когда врачам ждать денег

, ИА "Амител"
Деньги будут выплачены все до копейки, пообещала главврач, но предложила подождать

Сотрудники Диагностического центра Алтайского края не дополучили зарплату за май из-за "небольшого сдвига", заявила сегодня, 25 июня главный врач учреждения Оксана Лексенкова, отвечая на вопросы журналистов. Она также отметила, что после проведенных в центре проверок идет перерасчет заработной платы и людям "просто надо немного подождать".

Про сдвиг в зарплате

 "В связи с ограничением плановой медицинской помощи и созданием на базе учреждения  ПЦР-лаборатории, которая работает на весь край, а также ковидного госпиталя по КТ-диагностике, у нас произошел небольшой сдвиг в выплате заработной платы сотрудникам", — сказала Лексенкова.

Она подчеркнула, в апреле в Диагностическом центре работала только красная зона, напомнила Лексенкова, поэтому весь остальной персонал получил зарплату, приближенную МРОТ. Доктора же, которые работают в красной зоне, получили заработную плату и ковидные деньги "все до копейки". В мае Центр начал выводить персонал, чтобы обеспечить помощь онкологическим пациентам и неотложным. И вот за этот период доктора не дополучили за интенсивность "потому что ее не было, и не было плановой помощи", отметила главврач.

Однако сейчас, после комплексной проверки центра со стороны следкома, прокуратуры, счетной палаты и минздрава, "все рассчитывается". "Деньги будут выплачены все до копейки. Надо только немножко подождать, до следующей зарплаты", — пообещала главврач. О результатах проверки и возможных нарушениях она посоветовала журналистам уточнить в минздраве. 

Про перерасчеты

По словам Оксаны Лексенковой, основная масса сотрудников центра никаких претензий к администрации учреждения не имеет. Существуют сотрудники, которые недопоняли. "Может, я как главный врач не правильно объяснила. Я не снимаю с себя вины, но мы стали просто заложниками ситуациями. Потому что Диагностический центр это эксклюзивное учреждение в Алтайском крае, у которого нет прикрепленного населения, подушевого норматива. И койкодня. Мы как потопали, так и полопали, как говорится", — сказала Лексенкова.

По ее словам, в мае у Диагностического центра не было денег, чтобы начислить положенную врачам зарплату, так как в апреле учреждение не работало. В данный момент идет перерасчет. Деньги на эти цели будут получены авансом из ФОМС. При этом главный врач оказалась не готова ответить, полную ли заработную плату получат медики.

"Я не могу пока ответить, сколько получат врачи. На сколько меня фонд авансирует, столько они и получат. Но я думаю, что мы найдем какой-то консенсус все вместе. И я думаю, что мы обязательно все доплатим. Просто нужно еще немножко подождать – до следующей заработной  платы".

Про зарплату главного врача и настоящих героев

Лексенкова рассказала, что сама она получает зарплату в 62 тысячи рублей на руки в месяц. Зарплата у нее договорная. "Причем я работала и март, и апрель, и круглосуточно", — подчеркнула руководитель центра. Зарплаты врачей, по ее словам, составляют  от 37 до 47 тысяч рублей.  

"Никто не хочет никого обижать. Просто это был какое-то недопонимание. Сработал какой-то человеческий фактор",- в очередной раз подчеркнула главврач, комментируя ситуацию в учреждении.

В поддержку главного врача выступил заведующий отделом стационарзамещающих лечебных технологиий Николай Назаренко.

"Не забывайте, что Диагностический центр – это все же плановая помощь. То, что мы зарабатываем, то и распределялось. В той ситуации, когда мы не смогли зарабатывать – откуда было взять деньги? Сейчас получим, и будем отрабатывать". Он подчеркнул, что ко Дню медика сотрудникам Диагностического центра выплатили премии. В существующих условиях "это много стоит". Назаренко отметил, что подобную ситуацию за свой немалый рабочий стаж он переживает уже в третий раз и выразил уверенность, что вскоре все образуется.

Врач предложил журналистам посмотреть и написать о том, какой объем работы сегодня выполняют сотрудники Диагностического: "Доктора, сестры, санитарки пашут круглосуточно. Не лукавя: в день 120 "скорых" и обрабатывают до двух тысяч тестов в сутки". 

Лексенкова также отметила, что настоящие герои, "кого надо жалеть" — те, кто работают в лабораториях в противочумных костюмах в жару, и где нельзя включить ни кондиционер, ни вентилятор, так как это может сказаться на результатах анализов.

"И эти люди просто молча работают", — отметила она.

Напомним, в июне медики Диагностического центра возмутились размерами своих зарплат: второй месяц они получают чуть больше МРОТ. При этом некоторые сотрудники в мае даже переработали свою норму. В итоге медики устроили уличную акцию протеста. Позже министр здравоохранения региона Дмитрий Попов посетил медучреждение и пообщался с сотрудниками, а по распоряжению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина началась проверка информации о неполных выплатах врачам Диагностического центра.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

25.06.2020 19:59
- гость -

Получает зарплату в 62 тысячи рублей на руки в месяц и покупка нового Лексуса как-то не совмещается с такой зарплатой. Нехорошо врать.

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