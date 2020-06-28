Водитель автобуса в Барнауле заблокировал ряд сидений, чтобы его не заразили

В сообществе "Инцидент Барнаул" жители города рассказали о водителе автобуса, который обвязал несколько сидений сигнальной лентой, чтобы пассажиры не подходили к нему. Мужчина, вероятно, боится заразиться коронавирусом.
Женщина, которая написала пост, отметила, что когда водитель понял, что горожанка все-таки пытается сесть на сиденье, которое находится в "запретной зоне", он стал звонить в диспетчерскую и заявлять, что автобус сломался. При этом пассажиров в салоне, по словам горожанки, рассаживают вплотную друг к другу.
Жительница Барнаула, возвращаясь назад, отметила, что этот же водитель встал вплотную за автобусом, на котором она ехала, а кондуктор рассказала, что не в первый раз сталкивается с боязливым сотрудником автопарка.
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