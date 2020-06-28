Газопровод повредился на заброшенном доме в Барнауле

Жители города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о повреждении действующего газопровода на одном из заброшенных домов.
"На заброшенном доме по адресу ул. 1-я Западная, 49а, деформировался газопровод, ведущий к соседним домам, в которых живут люди. На место происшествия приехала аварийно-спасательная служба "Газпром-Межрегионгаз", – говорится в сообщении.
По словам очевидцев, сотрудники аварийной службы просто поправили трубу руками и уехали с места инцидента. Жители домов, к которым подключен опасный газопровод, опасаются, что рано или поздно подобные неполадки могут стать причиной серьезного ЧП.
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