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Расписание пригородных поездов и электричек изменится в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Связано это с нерабочими днями
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае вносят изменения в расписание ряда пригородных поездов в связи с нерабочими в июле днями, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, 30 июня назначены пригородные поезда:

  • № 6388 Барнаул – Баюново (отправление в 18:02, прибытие в 19:17);
  • № 6387 Баюново – Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25);
  • № 6384 Барнаул – Овчинниково (отправление в 08:12, прибытие в 10:18);
  • № 6383 Овчинниково – Барнаул (отправление в 15:06, прибытие в 18:00);
  • № 6386 Барнаул – Баюново (отправление в 9:27, прибытие в 10:44);
  • № 6385 Баюново – Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35).

В этот день отменены:

  • № 6382 Барнаул – Овчинниково (отправление в 08:12, прибытие в 10:18);
  • № 6381 Овчинниково – Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).

1 июля назначены пригородные поезда:

  • № 6127 Барнаул – Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21);
  • № 6128 Алейская – Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34);
  • № 6113 Барнаул – Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53);
  • № 6114 Арбузовка – Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:30).

Три поезда в этот день отменят:

  • № 6101 Депо – Барнаул (отправление в 07:04, прибытие в 07:43);
  • № 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 06:50, прибытие в 08:25);
  • № 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36).

2 июля назначен электропоезд № 6775 Сузун – Барнаул (отправление в 04:01, прибытие в 06:55). Электропоезда № 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55) в этот день также не будет.

Расписание остальных пригородных поездов и электропоездов осталось прежним, уточнили в администрации Алтайского края.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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