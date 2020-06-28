Расписание пригородных поездов и электричек изменится в Алтайском крае

В Алтайском крае вносят изменения в расписание ряда пригородных поездов в связи с нерабочими в июле днями, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, 30 июня назначены пригородные поезда:
- № 6388 Барнаул – Баюново (отправление в 18:02, прибытие в 19:17);
- № 6387 Баюново – Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25);
- № 6384 Барнаул – Овчинниково (отправление в 08:12, прибытие в 10:18);
- № 6383 Овчинниково – Барнаул (отправление в 15:06, прибытие в 18:00);
- № 6386 Барнаул – Баюново (отправление в 9:27, прибытие в 10:44);
- № 6385 Баюново – Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35).
В этот день отменены:
- № 6382 Барнаул – Овчинниково (отправление в 08:12, прибытие в 10:18);
- № 6381 Овчинниково – Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).
1 июля назначены пригородные поезда:
- № 6127 Барнаул – Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21);
- № 6128 Алейская – Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34);
- № 6113 Барнаул – Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53);
- № 6114 Арбузовка – Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:30).
Три поезда в этот день отменят:
- № 6101 Депо – Барнаул (отправление в 07:04, прибытие в 07:43);
- № 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 06:50, прибытие в 08:25);
- № 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36).
2 июля назначен электропоезд № 6775 Сузун – Барнаул (отправление в 04:01, прибытие в 06:55). Электропоезда № 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55) в этот день также не будет.
Расписание остальных пригородных поездов и электропоездов осталось прежним, уточнили в администрации Алтайского края.
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