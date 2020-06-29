"Гражданский патруль": в Барнауле выселяют пенсионера МВД из его единственного жилья

Житель Барнаула, который 20 лет отслужил в МВД, может лишиться единственного жилья в аварийном доме. Александр Тарусин обратился за помощью к представителям общественной организации "Гражданский патруль".
"В то время как меня выселяют на улицу, в дом продолжают прописывать людей, имеющих другую недвижимость, при этом Академия не выселяет их, а меня, человека которому некуда идти, отправляют на улицу. Я неоднократно обращался в прокуратуру, администрацию, но не получил никаких объяснений", — рассказал барнаулец.
По его словам, дом по адресу Петра Сухова, 20, который принадлежит Алтайской академии гостеприимства, признан нежилым, а выселяют на улицу Тарусина по решению суда. Повестку он уже получил, но до сих пор не знает, выдадут ли ему новое жилье.
Комментарии
Суд счёл то, что пенсии достаточно будет арендовать комнатку в пригороде. На работу можно устроиться. Поторопись, парень, проголосовать за обну ле ние !
Награда нашла героя.
Это нормально.
Алтайской академии гостеприимства выгоняет гостя на улицу... Ну и гостеприимство...
"Правило бумеранга" ни кто не отменял, для полицаев
20 лет в МВД и почему-то живёт в доме,принадлежащем Академии гостеприимства?
Я так понял,что собственником "ветеран" не является. Тогда к Подоляну.
14:36
Гость
Тогда к Подоляну.
Или к Тейси, а может быть к БПЗ или Иткулю пусть иск подаёт.
29.06.2020 14:41
- гость -
Намёк на его "синеву"?
Я надеюсь....прокуратура отписку прислала.?
Не спешите с выводами. Когда будут известны все детали ситуации, тогда и голос подать уместно будет. Не может быть, чтобы человека так просто выгнали с единственной жилплощади, занимаемой по закону, без предоставления альтернативы.
Если честно, не жалко полицая
29.06.2020 14:53
Guest Очень даже может быть, обратных случаев слишком мало становится.
29.06.2020 14:53
Guest
Да,.возможно, он там прописан и проживает, но не собственник.
20 лет отслужил в МВД. Значит ему минимум 40 лет. Это как нужно своей жизнью распорядиться, чтобы к 40 годам собственное жилье не приобрести?
29.06.2020 15:02
- гость -
Просто честно работать и не смочь приобрести.Так устроит?
29.06.2020 15:02
- гость -
Как вариант, жил гражданским браком, был прописан, она умерла. Все, на улицу с вещами.
Любой может оказаться в таком положении.
29.06.2020 15:24
- гость -
Особенно если в этом бабы замешаны.
Не любой, а только безответственный или ленивый
15-28, вы член партии ВЗОБ!
29.06.2020 15:13
Гость
Просто честно работать и не смочь приобрести.Так устроит?...
Устроит, гражданин полицай ( но не бываеттак) , но устроит
29.06.2020 15:34
- гость -
Что за партия-не знаю,но случай из жизни:
Жил-был мужик,возил грузы и надо было ему влюбиться в работницу придорожного кафе. Ушел от жены,снял квартирку. Возлюбленная поставила условие-распишемся,если перепишешь дачу на меня. Эту дачу вскоре прикупила моя работница а уже мужичок приезжал к соседям в садоводстве и жалобился-возлюбленная его послала по адресу и теперь ни в старую семью не нужен,ни жить особо негде.
Урок дурням.
Ну сам дурак. Что значит "перепишешь дачу, тогда распишемся"? Понятно же все по этой фразе. Такого бы все равно кинули. Не баба, так ещё кто - нибудь
29.06.2020 15:44
- гость -
Я в юности ещё застал таких.
Неужели сейчас в полиции все должности взяткоёмкие?
29.06.2020 15:57
- гость -
Это вы прагматик,а если у него "любофффф!"??
Так и с этим "пэнсионэром МВД."
Чё правда глаза колет?????.Раз отказались от моего комента.
29.06.2020 15:53
Гость
Что за партия-не знаю,но случай из жизни:
Жил-был мужик,возил грузы и надо было ему влюбиться в работницу придорожного кафе. Ушел от жены,снял квартирку. Возлюбленная поставила условие-распишемся,если перепишешь дачу на меня. Эту дачу вскоре прикупила моя работница а уже мужичок приезжал к соседям в садоводстве и жалобился-возлюбленная его послала по адресу и теперь ни в старую семью не нужен,ни жить особо негде.
Урок дурням.
--------------
Поделом дураку. Предал семью - и его тоже предали.
По его словам, дом по адресу Петра Сухова, 20, который принадлежит Алтайской академии гостеприимства
--------------
Так он там не на праве собственности живет? В чем тогда жалоба? Покупай своё жилье, и никто тебя оттуда не выселит, если будешь исправно коммунальные платить.