Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
По сценарию, актриса раздевается во время видеочата с китобоями. Первоначально Асмус согласилась на роль, однако после выхода фильма "Текст" агент актрисы объяснил Учителю, что она не станет сниматься в этой сцене.
Учитель переубедил Асмус, когда показал ей отрывок фильма. "Я переспросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?". "Это мое дело", — сказала она твердо и снялась замечательно", — отметил Учитель.
Напомним, осенью 2019 года Кристину Асмус затравили из-за эротической сцены в фильме "Текст". Тогда же гневные комментарии посыпались и в сторону мужа актрисы Гарика Харламова. В июне 2020 года пара объявила о разводе.
Комментарии
фсе, пошла баба по рукам
Сегодня учитель развратил а дальше и очередь и до учеников дойдет. Хана бабе.
Скоро Беркову обгонит!
актриса одно роли...
голой.
Та пусть уже в порнуху сразу идет сниматься, че там мелочиться-то?!
ass muse