Кристина Асмус рассказала о травле после эротической сцены в фильме "Текст"

Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram рассказала о травле после съемок в фильме "Текст" и призвала своих подписчиков не обращать внимания на провокации.
В картине есть эротическая сцена, в которой снимаются Александр Петров и Кристина Асмус. Многие зрители и пользователи Сети сочли ее слишком откровенной и начали травлю в отношении актрисы.
Помимо того, что гневные комментарии пишут ей, недовольные штурмуют и социальные сети супруга актрисы Гарика Харламова.
Под предлогом религиозных убеждений и семейных ценностей недовольные призывают лишить пару родительских прав и развести их.
Сама Кристина реагирует на подобное спокойно и призывает фанатов не вступать в конфликт с недоброжелателями.
Комментарии
да что ж она там вытворяла,кто видел? чо,прям ХХХ ? вторую неделю уже народ никак не успокоится.
Вот все таки интересно у нас работает реклама, вот вроде пожаловалась на травлю, теперь многие не слышавшие о фильме начнут его искать и смотреть. Русский вариант для русского фильма. Фильм Джокер, минкультуры Мединский сказал что это отстой, значит фильм реально хороший доложен быть, надо однозначно смотреть.
где сцена-то?
Немного похожа на мою бывшую бывшую. Но моя красивее, из Затона красотка.
то есть, когда она голой в бане снималась в "а зори здесь тихие", - ничего, а тут сразу затравили?
дешевый пиар в духе тупого харламова
Шотландская деревня, собрание, говорит староста:
- У меня две плохие новости.
Во первых, наш лорд восстановил право первой ночи.
- А зачем ему? Он-же голубой!
- А это вторая плохая новость!
С религиозными убеждениями походу нада убеждаться скока угодна в своей церкви, за её пределами нада их отставить при сибе там много других людей, очень разных отличных от вашей религиозности их надо терпеть - бох терпел и вам велел. Или сидеть в нутри и не вылазить.
Ну с семейными ценностями таже фигня, они в семье, вышел на улицу там сразу много каких других ценностей.