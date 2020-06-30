В Барнауле на мосту через Обь приступили к ремонту эстакад

На мосту через Обь в Барнауле приступили к ремонту эстакад, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".
Работы по замене плит проезжей части Старого (коммунального) моста выполнили уже более чем на половину — специалисты смонтировали 238 из 370 элементов. Полностью заменить изношенные плиты подрядчик должен к сентябрю.
Также на объекте начали устанавливать перильное ограждение для безопасности пешеходов и монтировать деформационные швы.
Кроме того, мостовики приступили к ремонту левобережной эстакады, в ходе которого опоры моста обновят и заменят на них железобетонные ригели. По планам, эти работы продлятся до июня следующего года. После этого рабочим предстоит выполнить устройство мостового полотна, тротуаров и ограждений.
Ввод самого моста в эксплуатацию по графику запланирован на ноябрь 2021 года.
Комментарии
Припрёт и в алтайку с алтайки или чё там рядом уже в город пёхом не попадёшь ((