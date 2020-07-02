Как голосовали по поправкам в Конституцию жители Барнаула

177 026 (72,65% от числа действительных бюллетеней) жителей Барнаула поддержали инициативу российских властей о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. Это следует из предварительных результатов голосования. Они опубликованы на сайте регионального избиркома.
66 652 (27,35%) местных жителя выразили мнение, что главный закон страны следует оставить в нынешнем виде.
При этом в разрезе отдельных районов ситуация отличается. Так, разница в доле поддержавших изменения между отдельными районами достигает почти 10 процентных пунктов.
Наименьшая поддержка зафиксирована в Центральном районе (66,36%), а наибольшая – в Ленинском (76,21%). В Индустриальном районе "за" проголосовали 70,38%, в Железнодорожном – 72,26%, а в Октябрьском – 73,13%.
Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае поддержка изменений в Конституции превысила 71%, а в России – 77%.
Комментарии
А по районам и городам Алтайского края можно написать? (Если информация не закрыта.)