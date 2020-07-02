Объявлены предварительные результаты голосования в Алтайском крае

Более 897 тысяч из 1,8 млн избирателей Алтайского края приняли участие во всероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, сообщает региональная избирательная комиссия.
По предварительным результатам обработки всех бюллетеней, большинство из них одобрили инициативу российских властей. "За" проголосовали 645 603 человека (71,91%), "против" – 241 132 (26,86%).
Примечательно, что в регионе поддержка нововведений в главный закон оказалась ниже, чем в среднем по России.
На 8:16 по местному времени, в стране обработано 99,46% протоколов УИК. Согласно предварительным итогам 77,99% избирателей одобрили изменения в Конституции, 21,2% — предпочли бы оставить ее в текущем виде.
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