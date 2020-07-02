Стали известны предварительные итоги голосования по России

Три четверти избирателей выразили одобрение инициативы властей о внесении изменений в Конституцию РФ, следует из предварительных результатов голосования. Они опубликованы на сайте ЦИК.
На 4:51 по московскому времени обработаны 99,64% протоколов участковых избирательных комиссий. 77,97% выразивших свою позицию россиян проголосовали за поправки в главный закон страны, 21,22% — против.
Стоит отметить, что только два сибирских региона попали в число субъектов РФ, где более 75% избирателей одобрили внесение изменений в Конституцию РФ: Кемеровская область и Тува.
Единственным российским регионом, где поддержали изменения меньше половины проголосовавших, стала Архангельская область.
Как ранее писал amic.ru, согласно предварительным результатам, более 71% избирателей Алтайского края проголосовали за поправки в Конституции России.
Комментарии
При явке в 49% за 7 дней голосования и результате 71% "За", говорит о многом. Что большая часть населения все-таки "Против" и даже проигнорировала эти выборы.
Какой неожиданный результат...
Нарисовали и радуются. Но всё это кончится развалом России.
В этом и заключается смысл любого голосования. Одни идут и участвуют. А остальные выбрасывают свой голос на молчаливую помойку и придумывают после свои версии событий)))
Никого не смущает, что поправки уже были одобрены? Голосование, это большой спектакль и позор России. Нас вновь поимели.
Кто бы сомневался. Радует, что большинство народа все же не бараны и не ходили на спектакль фальсификации обнуленного полного нуля.
Вот если бы явка была 100% и 70 было бы за тогда это был бы цирк, а так те кто не пришли помогли власти очередной раз поиметь народ