Неизвестные в штатском устроили обыск прохожего в Барнауле. Видео

Трое мужчин в гражданской одежде под угрозой расправы устроили обыск прохожего, который прогуливался с девушкой в Барнауле, пишет издание "Подъем".
Автор видео утверждает, что молодому человеку подбросили мешочек с чем-то. Окружившие его люди заявили, что они "внештатные сотрудники" и "проводят обычную проверку".
В пресс-службе барнаульской полиции уточнили, что попавшие на запись граждане не работают в органах внутренних дел.
"Будем выяснять, что это, кто и почему, — пояснил представитель городского главка МВД. — Точно можем сказать, что сотрудники полиции в данном инциденте не принимали никакого участия".
Потерпевший написал заявление в полицию. Сейчас правоохранители выясняют личности остальных героев ролика.
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