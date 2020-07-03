Священника, силой захватившего женский монастырь, лишили сана

Церковый суд Екатеинбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия, сообщает Telegram-канал Mash.
Священники признали церковника виновным на нарушении присяги и монашеских правил. Для этого епархии потребовалось три заседания, однако на прошлые два он не явился, а в этот раз судьбу монаха решили без него.
Напомним, что 17 июня стало известно о том, что схиигумен Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, который сам его и основал. До этого священника отстранили от проведения служб за отрицание существование коронавируса.
Позднее сторонники Сергия напали на Ксению Собчак возле монастыря, когда та приехала записывать репортаж про происходящее в священном месте.
Комментарии
Хоть какая-то управа нашлась. Собчак пострадала не зря.
Церковый суд Екатеинбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия
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