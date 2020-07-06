Сгоревшую дотла часовню возле Белухи восстановят

Сожженную часовню Архангела Михаила у подножия Белухи решили восстановить. Сбор средств на реконструкцию церкви объявила православная организация прихода Покрова Божьей матери села Усть-Кокса, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
Отмечается, что восстановительные работы начались при поддержке властей Республики Алтай.
Как уже писал amiс.ru, часовня Архангела Михаила сгорела дотла ночью 13 июня 2020 года. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
Напомним, что часовню построили в память о погибших в горах спасателях, туристах и альпинистах в 2006 году. Она была самым высокогорным православным культовым местом в России и являлась одним из наиболее фотографируемых туристами объектов в окрестностях Белухи.
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