Алтайский край включили в список удивительных мест России

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Журнал National Geographic Traveler включил Алтайский край в топ-15 самых удивительных мест России, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В наши дни любой, кому довелось побывать в Алтайском крае, чувствует особую магию, воплотившуюся в его природе и сказаниях", – считают в издании.
Эксперты советуют посетить несколько туристических мест: слияние Бии и Катуни, гору Синюху, Царский курган, каскад водопадов на реке Шинок и Денисову пещеру.
Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае появился специальный сайт с информацией об экотропах, расположенных на особо охраняемых природных территориях.
Комментарии
Эксперты советуют посетить несколько туристических мест: слияние Бии и Катуни, гору Синюху, Царский курган, каскад водопадов на реке Шинок и Денисову пещеру.
То чувство, когда гнилые пиндосы знают разницу между Алтаями. Прослезился.
"То чувство, когда гнилые пиндосы знают разницу между Алтаями."
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В русскоязычной версии журнала работают русские (или россияне).
7.07.2020 12:28
- гость
Тоже подумал, что в наших СМИ не разделяют АК и РА
Согласна!
+чистейший воздух, целебные травы,черневая тайга, уникальный алтайский мёд с предгорий,таёжный, с полевого разнотравья. И ещё много-много чего!!!!!!!!!
А как живёт народ? Жители Алтайского края болеют чаще всех в России.
В Белокурихе отдыхают 99% приезжих. Местным жителям не по карману этот отдых! А какие зарплаты в крае?