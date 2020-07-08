Минэкономразвития опровергло информацию о падении доходов населения России

Минэкономразвития опровергло сообщение о резком падении доходов россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Напомним, что ранее СК "Росгосстрах Жизнь" опубликовало исследование, согласно которому доля россиян с доходом менее 15 тысяч рублей в месяц выросла с 38% до почти 45%. Вместе с тем увеличилась и доля крайне бедного населения, которое живет на доходы менее пяти тысяч рублей.
В ведомстве подчеркнули, что один из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который растет с мая.
"Во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта – 114,4 миллиарда рублей в период с 16-30 июня против 108 миллиардов", – говорится в сообщении пресс-службы.
Министерство напомнило, что в период пандемии социальная политика правительства была направлена на сохранение доходов граждан – как работающих, так и временно потерявших трудовое место.
Как ранее сообщил amic.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не уверен в правдивости исследований и подчеркнул, что повышение доходов населения – одна из главных целей правительства.
Комментарии
Почему-то я не удивлён этой новостью,главное оперативно отписались. Малацы
Знаю таких кто получает 6-8тыщ.в месяц.
Это из серии "пока я президент пенсионный возраст не повысится"?
8.07.2020 06:35
- гость -
"Это из серии "пока я президент.."
нельзя менять конституцию
Да всё верно. Вот от того же автора.
«…пересмотр фундаментальных положений Конституции равносилен пересмотру основ государственного строя страны, а ревизия ее норм, продиктованная политической конъюнктурой, — прямой путь к кризису власти и к расшатыванию органов власти, к опасным государственным конфликтам».
«Стабильность в стране, в обществе не может быть обеспечена другим путем, кроме как стабильностью законодательства и основного закона страны — Конституции. Поэтому ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен».