Спасатели нашли тело восьмилетней девочки, утонувшей в Алтайском крае

Спасатели нашли тело третьего ребенка, утонувшего в реке Алей в Рубцовске, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск".
Напомним, что 7 июля вечером в районе подвесного моста в микрорайоне Домики утонули трое детей: 16-летний мальчик и две девочки 8-ми и 11-ти лет. Тела двух детей были найдены практически сразу же, а найти погибшую восьмилетнюю девочку удалось только спустя два дня.
Как ранее сообщил amic.ru, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних. Следователи усмотрели в случившемся признаки причинения смерти по неосторожности нескольким лицам. Максимальное наказание за это — четыре года лишения свободы.
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