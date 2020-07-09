Алтайский край попал в лидеры по скорости распространения коронавируса в России

9 июля Алтайский край занял третье место по величине коэффициента распространения коронавируса в России. Статистику приводит "Яндекс".
Согласно подсчетам сервиса, на сегодняшний день Rt в регионе установился на уровне 1,99, и с данным показателем край занимает третье место по России. Обгоняют Алтайский край только Крым – 2,53 и Чукотский Автономный округ – 4.
Напомним, что число новых зараженных коронавирусом в Алтайском крае за последние пять дней постоянно растет. 4 июля было выявлено 92 новых случая заболевания, 5 июля – 115, 6 июля – 124, 7 июля – 171, а 8 июля – 188.
На утро 9 июля регион поставил новый рекорд по числу случаев заражения коронавирусом – 224 человека за сутки.
Как ранее сообщил amic.ru, на фоне увеличение прироста больных правительство Алтайского края собирается ужесточить масочный режим и отложить сезоны в лагерях.
Комментарии
третье место по величине коэффициента распространения коронавируса
Бронза это хорошо, но я уверен наш край способен на большее. Нужно постараться и взять серебро.
в россии дали оптимистичный прогноз по открытию границ!!!
пусть завтра напишет 1000 человек, чтобы сразу на 1 место
Правительству пора дать надлежащую оценку руководам края!!!
а может просто раньше для обнулёныша рисовали красивые цыфры?