В Алтайском крае предлагают ужесточить масочный режим и отложить сезоны в лагерях

Губернатор Виктор Томенко 7 июля провел экстренное совещание по ситуации с коронавирусом в Алтайском крае. По информации издания "Толк", обсуждалось ужесточение масочного режима и перенос сроков работы детских лагерей.
Одно из предложений — внести изменения в указ, которые предусмотрят запрет на обслуживание клиентов и посетителей без масок для тех предпринимателей, которые получили разрешение на возобновление работы. Возможно, наказание за нарушение этого запрета также ужесточат.
Кроме того, обсуждался вопрос о возможности переноса начала сезона в детских оздоровительных лагерях.
О том, какие решения все-таки будут приняты, вероятно, станет известно только после совещания оперативного штаба, где все предложения будут рассмотрены. Ранее сообщалось ,что пройдет оно на этой неделе.
Информация о возможном ужесточении ограничительных мер в регионе появилась на фоне увеличение прироста зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 171 новый случай.
Комментарии
чё продажи масок с наценкой в десятки раз застопорились ага?
Там где люди должны быть в масках - выдавайте при входе - какие проблемы так сделать?
Если на губернатора с его клоунским роспотребнадзором и пОповым клали половой орган - можно ли это вылечить штрафом и усилением масочного режима? Мальчик просто не готов