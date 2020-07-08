Алтайский край пока далек от перехода на второй этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Это связано не только с высоким коэффициентом распространения инфекции, но и недостаточным количеством свободных коек для заразившихся. Об этом в ходе брифинга 8 июля рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
В настоящее время Алтайский край все еще находится на первом этапе снятия ограничений. Правда, после введения ряда послаблений (разрешение работать турбазам, летним кафе и др.) количество инфицированных коронавирусом стремительно выросло.
В данный момент коэффициент распространения COVID-19 в регионе составляет 1,9. Это один из самых высоких показателей по России. Для перехода на второй этап необходимо не более 0,8. Кроме того, свободный коечный фонд составляет чуть более 30% (по нормативу требуется как минимум 50 %). Хотя по оценке министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, именно под ковидные места свободно 70 % коек, остальные заняты пациентами с вирусными пневмониями, у которых не подтвержден ковид.
Лишь по одному показателю Алтайский край выполняет норматив для второго этапа. Это — охват тестированием населения. В регионе это число варьируется от 133 до 155 человек на 100 тысяч населения. Необходимый минимум — 90 человек.
Вместе с тем по признанию Дмитрия Попова, регион не испытывает дефицита не только в свободных койках в специальных ковидных госпиталях, но и в аппаратах ИВЛ. Всего в регионе имеется 417 мест, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Сейчас на ИВЛ находится 21 человек.
Комментарии
мечтать о походах в кино или занятиях в фитнес-центрах
Вот на обнуление можно было сходить...
Вите надо не выйти, а валить, ломая ноги
Как я смог прожить без похода в кино 3 месяца? Не представляю!
Тоесть, ле ние веранды прям за три дня почти 400 человек добавили?, а может это вылазиет сбор подписей в течении нели
!Дмитрия Попова, именно под ковидные места свободно 70 % коек, остальные заняты пациентами с вирусными пневмониями, у которых не подтвержден ковид."
С неделю назад начали писать,что теперь "диагностируют" пневмонию,а не ковид.
Шулеры у власти.
Походу теперь цель такая, собрать налоги за второй квартал и загнать опять холопов по норам
Навальнята все не угомонятся про обнуление писать-смиритесь уже,не разрешат вам друг на друге женится и лидер ваш уехал в калининград на деньги госдепа
я 17:01
а вы из Панамы пишите? прям на виолончели?
8.07.2020 17:01
я
+10000! Браво!
"Хотя по оценке министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, именно под ковидные места свободно 70 % коек, остальные заняты пациентами с вирусными пневмониями, у которых не подтвержден ковид." (с)
"В настоящее время койко-места в ковидных госпиталях Алтайского края заняты пациентами почти на 70 %. Об этом 8 июля в ходе онлайн-конференции сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов."(с)
Два ресурса-две версии. Но если не подтверждён ковид,что делают эти люди на ковидных местах?
8.07.2020 17:01
я
+10000! Браво!
Но если не подтверждён ковид,что делают эти люди на ковидных местах?
Тоже интересует... У нас что НЕ ковидных больных кладут вместе с ковидными? Это случайно не те , которые потом умирают С КОВИДОМ по иным причинам?
Получили распоряжение от рептилоидов опять загнать россиянчигов на карантин, вот и решили с Алтайского края начать. А значит в следующие несколько дней цифры страшной болезни в Алтайском крае будут только расти. А потом Витек выйдет и скажет, мол, очень не хочется, а надо опять по домам запереться. А что жрать будете, это никого не касается, главное уплощить кривую заболеваемости.
Томеныч ты будешь работать или нет?
что можно ожидать от нашего управленца
8.07.2020 17:14
- гость -
Жаль,что врачи этих больниц не могут (почему-то) описать реальное положение дел.
В Свердловской области разрешили свадьбы с пятью гостями
До конца июня на регистрации могли присутствовать только сами молодожены
Свадьба в масках и резиновых перчатках
Брачная ночь строго в костюмах химзащиты, и противогазах марки слоник.
"охват тестированием населения. В регионе это число варьируется от 133 до 155 человек на 100 тысяч населения."
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А вот это как понимать?
Что всего в крае протестировали 3-3,5 тысячи человек? Всего или за какой-то период? А выявлено почти 5 тысяч инфицированных...
Вся информация подаётся как попало, так что ничего не поймёшь.
Павсекакий
Притом, что многим делают по несколько тестов. Считаются именно количество проведённых тестов, а не какое количество людей протестировано.
Поэтому несостыковок ещё больше.
8.07.2020 17:29
- гость -
Лет пять щпёхаются и в обяз брачная ночь? С потерей девственности?
А по новостям зомбоящика в РФ протестировали более 20 млн. Практически каждого седьмого.
Заврались уже.
Заврались уже.
20 лет-богатейший опыт!
Два ресурса-две версии. Но если не подтверждён ковид,что делают эти люди на ковидных местах?
эти люди лечат внебольничную пневмонию
например в стройгазе
это не ковидный госпиталь
но там тоже лежат по 1 в палате, поэтому не хватает мест
это не ковидный госпиталь
но там тоже лежат по 1 в палате, поэтому не хватает мест"
Поэтому не поместившихся нековидных везут в ковидный и занимают кровати? Не логичнее было-бы в Стройгазе уплотнить? Если нет ковида-почему по 1 в палате?
8.07.2020 17:22
Потёмкин
8.07.2020 17:14
- гость -
Жаль,что врачи этих больниц не могут (почему-то) описать реальное положение дел.
Нецензурная речь запрещена
У группы риска (стариков), ни каких ограничений
А здоровый молодняк из за них страдает
"А здоровый молодняк из за них страдает"
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Что-то я не замечал страдающий молодняк.
алтайскому краю понравилось выплаты из федерального бюджета клянчить. вот как только Москва перестанет кормить регионы так сразу ситуация стабилизируется
Нужно закрыть все общественные места не первой необходимости.
Бизнес на костях.
Гостю 18.13. Опять ковид- отрицатель! Сейчас любая вирусная пневмония рассматривается как потенциально ковидная! Тесты не всегда положит и при ковид- пневмонии. Вирусные пневмонии в июле- нонсенс!
8.07.2020 18:05
- гость -
Что-то я не замечал страдающий молодняк.
Зайдите в трамвай или автобус. Там он и страдает, обычно без масок. И загадочных смартфоних там увидите, которые постоянно что-то нашептывают на свой гаджет.
8.07.2020 18:24
- гость -
Вот-вот, фигней страдают.