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Никаких послаблений. Алтайский край все дальше от нового этапа снятия ограничений

, ИА "Амител"
Жителям региона остается только мечтать о походах в кино или занятиях в фитнес-центрах
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Алтайский край пока далек от перехода на второй этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Это связано не только с высоким коэффициентом распространения инфекции, но и недостаточным количеством свободных коек для заразившихся. Об этом в ходе брифинга 8 июля рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

В настоящее время Алтайский край все еще находится на первом этапе снятия ограничений. Правда, после введения ряда послаблений (разрешение работать турбазам, летним кафе и др.) количество инфицированных коронавирусом стремительно выросло.

В данный момент коэффициент распространения COVID-19 в регионе составляет 1,9. Это один из самых высоких показателей по России. Для перехода на второй этап необходимо не более 0,8. Кроме того, свободный коечный фонд составляет чуть более 30% (по нормативу требуется как минимум 50 %). Хотя по оценке министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, именно под ковидные места свободно 70 % коек, остальные заняты пациентами с вирусными пневмониями, у которых не подтвержден ковид.

Лишь по одному показателю Алтайский край выполняет норматив для второго этапа. Это — охват тестированием населения. В регионе это число варьируется от 133 до 155 человек на 100 тысяч населения. Необходимый минимум — 90 человек.

Вместе с тем по признанию Дмитрия Попова, регион не испытывает дефицита не только в свободных койках в специальных ковидных госпиталях, но и в аппаратах ИВЛ. Всего в регионе имеется 417 мест, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Сейчас на ИВЛ находится 21 человек.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

8.07.2020 16:51
- гость -

мечтать о походах в кино или занятиях в фитнес-центрах

Вот на обнуление можно было сходить...

8.07.2020 16:51
- гость -

Вите надо не выйти, а валить, ломая ноги

8.07.2020 16:54
Потёмкин

Как я смог прожить без похода в кино 3 месяца? Не представляю!

8.07.2020 16:56
- гость -

Тоесть, ле ние веранды прям за три дня почти 400 человек добавили?, а может это вылазиет сбор подписей в течении нели

8.07.2020 16:56
П.Морозов

!Дмитрия Попова, именно под ковидные места свободно 70 % коек, остальные заняты пациентами с вирусными пневмониями, у которых не подтвержден ковид."

С неделю назад начали писать,что теперь "диагностируют" пневмонию,а не ковид.
Шулеры у власти.

8.07.2020 17:00
- гость -

Походу теперь цель такая, собрать налоги за второй квартал и загнать опять холопов по норам

8.07.2020 17:01
я

Навальнята все не угомонятся про обнуление писать-смиритесь уже,не разрешат вам друг на друге женится и лидер ваш уехал в калининград на деньги госдепа

8.07.2020 17:07
гость

я 17:01
а вы из Панамы пишите? прям на виолончели?

8.07.2020 17:09
- гость -

8.07.2020 17:01
я
+10000! Браво!

8.07.2020 17:09
Потёмкин

"Хотя по оценке министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, именно под ковидные места свободно 70 % коек, остальные заняты пациентами с вирусными пневмониями, у которых не подтвержден ковид." (с)

"В настоящее время койко-места в ковидных госпиталях Алтайского края заняты пациентами почти на 70 %. Об этом 8 июля в ходе онлайн-конференции сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов."(с)

Два ресурса-две версии. Но если не подтверждён ковид,что делают эти люди на ковидных местах?

8.07.2020 17:10
- гость -

8.07.2020 17:01
я
+10000! Браво!

8.07.2020 17:14
- гость -

Но если не подтверждён ковид,что делают эти люди на ковидных местах?


Тоже интересует... У нас что НЕ ковидных больных кладут вместе с ковидными? Это случайно не те , которые потом умирают С КОВИДОМ по иным причинам?

8.07.2020 17:20
Гость

Получили распоряжение от рептилоидов опять загнать россиянчигов на карантин, вот и решили с Алтайского края начать. А значит в следующие несколько дней цифры страшной болезни в Алтайском крае будут только расти. А потом Витек выйдет и скажет, мол, очень не хочется, а надо опять по домам запереться. А что жрать будете, это никого не касается, главное уплощить кривую заболеваемости.

8.07.2020 17:21
Витькунамыло

Томеныч ты будешь работать или нет?

8.07.2020 17:22
Витькунамыло

что можно ожидать от нашего управленца

8.07.2020 17:22
Потёмкин

8.07.2020 17:14
- гость -
Жаль,что врачи этих больниц не могут (почему-то) описать реальное положение дел.

8.07.2020 17:29
- гость -

В Свердловской области разрешили свадьбы с пятью гостями
До конца июня на регистрации могли присутствовать только сами молодожены
Свадьба в масках и резиновых перчатках
Брачная ночь строго в костюмах химзащиты, и противогазах марки слоник.

8.07.2020 17:32
Павсекакий

"охват тестированием населения. В регионе это число варьируется от 133 до 155 человек на 100 тысяч населения."
---
А вот это как понимать?
Что всего в крае протестировали 3-3,5 тысячи человек? Всего или за какой-то период? А выявлено почти 5 тысяч инфицированных...
Вся информация подаётся как попало, так что ничего не поймёшь.

8.07.2020 17:36
- гость -

Павсекакий

Притом, что многим делают по несколько тестов. Считаются именно количество проведённых тестов, а не какое количество людей протестировано.

Поэтому несостыковок ещё больше.

8.07.2020 17:36
Гость

8.07.2020 17:29
- гость -
Лет пять щпёхаются и в обяз брачная ночь? С потерей девственности?

8.07.2020 17:37
Павсекакий

А по новостям зомбоящика в РФ протестировали более 20 млн. Практически каждого седьмого.
Заврались уже.

8.07.2020 17:40
П.Морозов

Заврались уже.

20 лет-богатейший опыт!

8.07.2020 17:52
- гость -

Два ресурса-две версии. Но если не подтверждён ковид,что делают эти люди на ковидных местах?


эти люди лечат внебольничную пневмонию
например в стройгазе
это не ковидный госпиталь
но там тоже лежат по 1 в палате, поэтому не хватает мест

8.07.2020 17:58
Потёмкин

это не ковидный госпиталь
но там тоже лежат по 1 в палате, поэтому не хватает мест"

Поэтому не поместившихся нековидных везут в ковидный и занимают кровати? Не логичнее было-бы в Стройгазе уплотнить? Если нет ковида-почему по 1 в палате?

8.07.2020 18:00
Как то так

8.07.2020 17:22
Потёмкин
8.07.2020 17:14
- гость -
Жаль,что врачи этих больниц не могут (почему-то) описать реальное положение дел.

Нецензурная речь запрещена

8.07.2020 18:02
- гость -

У группы риска (стариков), ни каких ограничений
А здоровый молодняк из за них страдает

8.07.2020 18:05
- гость -

"А здоровый молодняк из за них страдает"
-----
Что-то я не замечал страдающий молодняк.

8.07.2020 18:13
- гость -

алтайскому краю понравилось выплаты из федерального бюджета клянчить. вот как только Москва перестанет кормить регионы так сразу ситуация стабилизируется

8.07.2020 18:19
Я не робот

Нужно закрыть все общественные места не первой необходимости.
Бизнес на костях.

8.07.2020 18:22
Гость

Гостю 18.13. Опять ковид- отрицатель! Сейчас любая вирусная пневмония рассматривается как потенциально ковидная! Тесты не всегда положит и при ковид- пневмонии. Вирусные пневмонии в июле- нонсенс!

8.07.2020 18:24
- гость -

8.07.2020 18:05
- гость -
Что-то я не замечал страдающий молодняк.

Зайдите в трамвай или автобус. Там он и страдает, обычно без масок. И загадочных смартфоних там увидите, которые постоянно что-то нашептывают на свой гаджет.

8.07.2020 18:41
- гость -

8.07.2020 18:24
- гость -
Вот-вот, фигней страдают.

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