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"Голосуют рублем". Барнаульцы отказываются покупать новостройки с отделкой и ремонтом

, ИА "Амител"
Застройщики только рады возводить и продавать "голые" квартиры
ЖК в Барнауле / Фото: amic.ru

ЖК в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле растет спрос на новые квартиры без отделки и ремонта. Покупатели все чаще отказываются от оштукатуренных стен, межкомнатных перегородок и стяжки пола: их не устраивает качество работ и материалов, которые используют девелоперы. Застройщики такую тенденцию заметили, поэтому количество проектов с "голыми" квартирами ежегодно растет.

Скрыть "косяки"

Около полутора-двух лет назад барнаульские девелоперы начали строить дома, в которых предлагали покупателям квартиры с готовым ремонтом. На такое жилье приходилось около 40% продаж, говорят риелторы. Некоторые компании шли дальше и сдавали квартиры с ремонтом по дизайн-проекту, которые были уже укомплектованы мебелью. Эксперты объясняют: из-за большого объема предложений застройщики делали все возможное, чтобы завлечь дольщиков.

Однако качество такого ремонта многих покупателей не устраивало, отмечают девелоперы. Они переклеивали обои, меняли покрытие пола, межкомнатные двери и даже окна. В результате покупатель не экономил, а переплачивал.

"Ни один застройщик не сделает ремонт и отделку, которые устроят покупателей. Некоторые компании, предлагая квартиры с отделкой, так старались скрыть свои "косяки", – считает руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков. 

Сейчас на барнаульском рынке лишь 10% квартир продаются с ремонтом, говорит президент союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова. 50% – это предложения с черновой отделкой (квартиры готовы к ремонту), остальные 40% – без отделки. И доля "голых" квартир постоянно растет.

"На барнаульском рынке число домов с "черновыми" квартирами выросло до 40%. В них нет стяжки пола, штукатурки на стенах, межкомнатных перегородок, проводки. Раньше таких квартир застройщики предлагали меньше. Половину всего жилого фонда пока сдают с черновой отделкой, чтобы можно было сразу приступать к ремонту", – отмечает она.

"Таковы запросы"

Сейчас в Барнауле "голые" квартиры предлагают в домах разного класса. Однако больше всего предложений в сегменте "комфорт". По словам риелторов, стоимость таких квартир выше рыночной, у покупателей нередко уже есть жилье, поэтому они могут подождать окончания ремонта.

"В жилье комфорт-класса не нужно делать ни ремонт, ни отделку – это лишнее и ненужное удорожание, а покупатели все равно будут менять, переделывать под себя, используя более дорогие материалы, чем у застройщика. В эконом-жилье наоборот. Покупателям, которые оформляют ипотеку, выгоднее взять квартиру "заходи и живи". Чтобы были кафель, обои, сантехника. Если они покупают в ипотеку, но без ремонта, им нужно еще найти 200-300 тысяч на отделку. Для некоторых это сложно", – говорит руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

По словам Андрея Комякова, нередко покупателей не устраивают планировки, которые предлагают застройщики в своих проектах. Тогда при ремонте жильцы демонтируют межкомнатные перегородки, а заодно меняют проводку, увеличивают число розеток. Это дополнительные затраты и для покупателя, и для застройщика.

"Определенный тип квартир компании предлагают без перегородок. Конечно, это ведет к удешевлению, два рубля с "квадрата" можно сэкономить на штукатурке, на электрике, перегородках. Но таковы запросы людей. После сдачи дома они нанимают дизайнеров, и если одна стенка оказалась лишней, понеслась душа в рай. Потом во дворе мы видим горы мешков с мусором. Он строительный, к бытовому не относится, поэтому управляющие компании его не вывозят. Я потратил около миллиона рублей на его вывоз в одном из проектов", – говорит застройщик.  

По словам риелторов, встречаются и обратные ситуации, когда в квартирах ЖК не запроектированы перегородки, а дольщикам они необходимы. В этом случае девелоперы возводят их за отдельную плату.

"Компании всегда идут навстречу клиентам. Редко какой застройщик не соглашается выполнить работы, о которых просят покупатели", – говорит Лариса Мельситова.

Дешевое никому не нужно

Отказ от отделки и ремонта отчасти привел к тому, что застройщики города стали уделять больше внимания качеству строительства, говорят эксперты. Компании не снижают стоимость квадратного метра, а сэкономленные на отделке деньги тратят на другие работы.

"Последнее время качество росло: у каждого проекта было свое "имя" и свои особенности. Это помогает в продаже жилого комплекса. Низкая себестоимость строительства не всегда хорошо, это далеко не гарант большой прибыли. Сейчас ценятся проекты с хорошей локацией, высоким качеством, "фишками". Они и будут выигрывать на рынке", – говорит Константин Никитеев.

Однако главная причина в том, что компании стали повышать качество проектов, – высокая конкуренция на рынке и массовые претензии дольщиков. Еще несколько лет назад каждый застройщик после сдачи дома получал несколько десятков исков от покупателей. Они требовали компенсации за кривые стены и неровный пол. Многие юридические компании города стали специализироваться на такой "помощи".

"Есть "профессиональные юристы", которые специализируются только на исках к застройщикам. А суды, как правило, защищают только слабую сторону, дольщиков. Мы, застройщики, всегда готовы устранить выявленный брак, дефект, а нам говорят: "Нет, отдайте деньги", – ранее рассказал amic.ru заместитель генерального директора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

Чтобы избежать выплат за дефекты (порой компании тратят на компенсации дольщикам несколько миллионов рублей), девелоперы и стали повышать качество строительства.

"Поневоле даже те, кто "кроили" недорогие дома с дешевыми окнами, "наевшись" исков и судебных решений от недовольных дольщиков, стали делать выбор в пользу дорогих конструкций. Если строить некачественное жилье, то брать его будут либо по низкой цене, либо совсем не будут. Люди сейчас голосуют рублем", – говорит Андрей Комяков.

Однако эксперты рынка опасаются, что скоро качество строительства в Барнауле все-таки может просесть. Застройщики региона постепенно переходят на проектное финансирование, из-за которого себестоимость строительства увеличивается на 8-10%. Но повышать цены на квартиры компании пока не могут: они уверены, что в таком случае покупать квартиры просто не будут. Поэтому уже сейчас некоторые компании начинают экономить на материалах и технологиях, чтобы снизить себестоимость работ. 

И такая тенденция наблюдается по всей стране. И.о. министра строительства Никита Стасишин заявил: снижение стоимости квадратного метра жилья ведет к ухудшению его качества. Чтобы предотвратить такую динамику, власти предлагают снижать себестоимость другими способами. Например, переложить работы по подготовке участков под застройку (создание сетей коммуникаций, транспортной инфраструктуры) на местные власти. По мнению чиновников, это может снизить стоимость квадратного метра на те самые 8-10%, и застройщики перестанут экономить на материалах. Однако пока до воплощения в жизнь идей Минстроя дело не дошло.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.07.2020 07:27
- гость -

Бедные покупатели.

13.07.2020 07:32
Пионер

Строят из палок и этого самого. Стены, пол, потолок приходится звукоизолировать, окна, двери менять и.т.д...

13.07.2020 07:54
- гость -

какой ремонт в новой квартире? она что уже старая?

13.07.2020 09:03
Правдивый

..."Чтобы избежать выплат за дефекты (порой компании тратят на компенсации дольщикам несколько миллионов рублей), девелоперы и стали повышать качество строительства"...

Вот жеш бедные застройщики! Вынудили их значит строить КАЧЕСТВЕННО!!!! Ай яй яй, как нехорошо.... вот было же раньше - строишь из говна и палок и с отличной маржой продаешь - красота же!

13.07.2020 09:53
- гость -

Строительная перспектива эта которая строила зернохранилища у элеватора с голыми кирпичными стенами по цене квартир с полной отделкой? Двухкомнатные халупы 40 метров с пятиметровой кухней. У жилищки однокомнатные больших размеров.
Покупайте по цене с отделкой голые стены с вас лохов еще рукожопы полквартиры за ремонт из гипса и пенопласта попросят.

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