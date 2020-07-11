"Это рабство и рэкет". Барнаульские застройщики не хотят работать с эскроу-счетами

Алтайским девелоперам невыгодно работать по проектному финансированию. Напомним, на схему строительства, при которой компании возводят дома не на деньги дольщиков, а на кредиты или собственные средства, в России перешли год назад. Сегодня, по словам региональных застройщиков, чтобы принять участие в этой программе, им приходится идти на разные ухищрения, чтобы снизить стоимость работ и повысить рентабельность проектов. Нередко они вообще не могут начать строительство, потому что банки "бракуют" проекты и отказываются выдавать кредит. Поэтому застройщики убеждены: закон о проектном финансировании для Алтайского края нужно пересматривать, иначе он погубит большинство девелоперов.
Работают "в ноль"
Себестоимость строительства квартир в барнаульских новостройках составляет 40 тысяч рублей за квадратный метр, говорит руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов. Еще 8-10 тыс. рублей с каждого "квадрата" компании, работающие по проектному финансированию, платят банкам за пользование кредита.
Таким образом, чтобы получить прибыль и не уйти в минус, застройщики Барнаула должны продавать жилье минимум за 50 тыс. рублей за квадрат. Сейчас средняя цена по рынку – 45-48 тыс. рублей.
"Это рабство, рэкет. Один застройщик мне сказал: "Я вложил 60 млн в стройку, прибыль точно не получу, вернуть бы 60 млн назад". В Москве, например, цена новостройки 240 тыс. рублей за квадратный метр, а доля проектного финансирование – 20-40 тыс. Чихали они на все. Им даже стало проще. У нас ситуация другая, и она еще не раскрылась до конца. Вот когда компании, работающие по проектному финансированию, достроят дома и выживут, это будет показателем", – говорит Гатилов.
Однако пока рынок не готов к цене в 50-55 тыс. рублей за квадрат, считает исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов. Он уверен, что за такую стоимость квартиры никому не будут нужны: в городе еще остается более 60 проектов, которые строят на деньги дольщиков. Их застройщики не платят 10% банку, поэтому могут "безболезненно" продавать квартиры по 48 тыс. рублей за квадрат.
Чтобы конкурировать с такими проектами, девелоперы, работающие по проектному финансированию, нашли единственный выход – они пытаются снизить себестоимость работ, говорит Ширшов.
"Когда денег у компании остается меньше, она только и думает о том, как выжить. А прибыль у девелоперов точно сократилась. Затраты на содержание эскроу-счета и проценты банку – это минимум 10% расходов. Если у вас урезать зарплату, вы перестанете покупать мясо, перейдете на тыкву. Если еще урезать еще, неизвестно, до чего вы дойдете", – отмечает он.
Руководитель ООО "Домстрой-Барнаул" Евгений Востриков (его компания одной из первых в Алтайском крае перешла на проектное финансирование) поясняет: чтобы снизить затраты, компании отказываются от межкомнатных перегородок, отделки и других "излишеств".
"Сегодня по проектному финансированию мы видим дома, где квартиры продаются без перегородок. Мы стараемся делать лучше, а экономика говорит: "Нет, лучше не получится, нужно хуже, чтобы что-то оставалось", – считает Востриков.
"Самое слабое место"
Есть и еще одна проблема, с которой сталкиваются застройщики, переходящие на проектное финансирование: банки часто отказываются выдавать девелоперам деньги на стройку. По оценке зампреда Банка России Ольги Поляковой, кредитные организации бракуют примерно 40% всех обращений застройщиков.
По словам банкиров, чаще всего причина отказа – некачественно подготовленный пакет документов, который компании передают кредитным организациям.
"Сейчас банк решает, выдать компании кредит или нет, за три недели. Но мы не должны забывать о том, что застройщику для получения займа необходимо учитывать ряд обязательных условий, связанных с землей, внесением собственных средств в проект", – объясняет управляющий алтайским отделением "Сбербанк" Антон Милютин.
Региональный министр строительства Иван Гилев уверен: отказы – нормальная практика, и она не должна кого-то удивлять. По его словам, чаще всего банки "бракуют" небольшие и неопытные компании, которые автоматически попадают в категорию рискованных.
"Отказы были и будут, это нормально. Они возникают из-за вопросов к экономической устойчивости компании. Для Алтайского края это самое слабое место. Уровень маржи в строительном комплексе действительно не такой большой, как хотелось бы строителям и банкам", – говорит Гилев.
Однако по словам застройщиков, нередко даже крупные игроки не могут получить кредиты. Девелоперы считают, что настоящая причина отказов банков в том, что они не видят для себя выгоды.
"У банков возникают сомнения в рентабельности жилых комплексов. Дело в том, бизнес-проекты в Барнауле достаточно немаржинальны", – говорит председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.
Чтобы повысить рентабельность проектов и облегчить работу компаниям, застройщики предлагают правительству региона "продавить" изменение закона о проектном финансировании. Предприниматели считают, что нужно ввести поэтапное раскрытия эскроу-счетов* и снизить ставку по кредиту для девелоперов для 2%.
Вячеслав Ширшов уверен: если не поддержать местные компании, которые работают по проектному финансированию, они либо уйдут работать в другие регионы, где смогут получить больше дохода, либо навсегда уйдут из отрасли. Эксперты предполагают, что уже через несколько лет на рынке могут остаться всего несколько крупных застройщиков.
"Кто-то точно не выживает. Мы это понимаем, сами компании понимают. Есть у застройщиков определенный пессимизм. Мы считаем, что на рынке останется лишь пять крупных застройщиков. Они станут монополистами и будут определять тенденции жилищного строительства", – резюмирует Ширшов.
Цифра
Сейчас в Алтайском крае строят 92 многоквартирных дома, из них по проектному финансированию возводят 28 объектов.
*С 1 июля 2019 года все застройщики России перешли на новую модель работы – проектное финансирование. Теперь девелоперы используют для строительства объектов собственные или кредитные средства. Деньги дольщиков хранятся на специальных эскроу-счетах в аккредитованных банках. Застройщик не может их получить, пока не сдаст дом. Схема поэтапного раскрытия предполагает частичное перечисление средств компании по мере завершения определенных этапов строительства жилого дома.
Комментарии
Банкстеры много где "зарабатывают".
Лобби их протолкнуло очень много грабительских законов.
Например, в нашей организации налички для работы обычно 500-1500 т.р., так вот, мы обязаны каждый день в конце смены сдавать наличку на счет в банке, а утром другуя смена должна их снимать.
Комиссия за такие операции порядка 3%.
Бпнкстерам по закону надо отдавать, округленно, 100% от необходимой в работе налички в месяц.
А кто вас будет спрашивать?
Фармкомпании тоже никого не спрашивали, когда коронавирусную чепуху устраивали)
Нет прибыли закройте бизнес. Как можно работать в убыток.
Не нравится, валите
Придут порядочные
О, представители банка пошли отписываться.
Дима, у вас с головой все в порядке?
Себестоимость строительства квартир в барнаульских новостройках составляет 40 тысяч рублей за квадратный метр, говорит руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов. Еще 8-10 тыс. рублей с каждого "квадрата" компании, работающие по проектному финансированию, платят банкам за пользование кредита.
Это омерзительно! У него совести нет!
Джипы, недвижимость в тёплых странах продайте, детям-мажорам своим хвосты прищемите. Как прежде уже не будет.
заврались! какие от 40 тыс с кв.м.? вы из золота строите? реальная цена 25-30 за кв.м.! потому что из говна строите дома, шумки вообще нет, придомовые территории ужас какие!
а зп в Барнауле почти самые низкие в стране, цена земли тоже низкая!! поэтому расходы на строительство намного ниже других городов!!!
Выбирала тут новостройку, одним из основных критериев было, что строят через эскроу. Как то спокойнее мне так....Нафиг эти риски, сколько случаев уже было
Плачут, плачут, то не выгодно, это не выгодно, уходим... А потом проходит аукцион на участок под застройку, и готовы друг друга переубивать за право "невыгодно" поработать.Всем нужно "как в Москве", а москвичам нужно "как на западе", Родились в России, живите, как в России, не нравится - никто не держит, железного занавеса нет. Зарплату рабочим хотят платить , как в Барнауле, а себе доходы, как в Москве. А может, хотелки урезать?.
"10% банку" - а ничего у них не треснет?
11.07.2020 11:39
- гость -
То есть вы считаете нормально, что 10% стоимости каждой квартиры уходят банку?