Подруга Ефремова рассказала, что семья актера приготовилась к худшему

Семья актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, готовится к худшему, если его посадят в тюрьму. В этом призналась подруга семьи артиста, ресторатор Татьяна Беркович в беседе с изданием StarHit.
По ее словам, семья Ефремова осознает, что может остаться без кормильца, и супруге актера придется содержать троих детей в одиночку.
"Вере, старшей девочке, 16 лет, она точно сможет помогать маме. Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей — Надя и Боря. Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают", — сообщила Беркович.
Она также добавила, что Ефремов — небогатый человек, который "достаточно скромно одевается, ездит на обычной машине", а все заработанное он тратит на других. "Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может", — заметила она.
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Будучи пьяным за рулем своего автомобиля, артист вылетел на встречную полосу и врезался в курьерский фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров.
Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Сам артист не пострадал и до 9 августа будет находиться под домашним арестом. Сейчас ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Комментарии
Он же сам на месте ДТП говорил, что вылечит мужика, и что у него денег "до**" (с)
Девочке 16 лет и "играть с подружками"? В куклы что-ли?
Щас заплАчу: "Она также добавила, что Ефремов — небогатый человек, который "достаточно скромно одевается, ездит на обычной машине", а все заработанное он тратит на других."
Не ну, можно хату в москве продать, взять гектар на востоке, завести корову и в путь....чё горевать...
пиар-ход
Алкоголик в семье-это горе, алкоголик за рулем -потенциальный убийца- это десятикратное горе уже для двух семей.
Бееееее, аж читать тошно. Чуть слезу не прошибло))))
Девочке 16 лет и "играть с подружками"? В куклы что-ли?
Поди и бойфренд уже есть богатенький.
Обрыдалась.
вранье
Сразу после случившегося, было двоякое чувство. Виноват - 100%, но раскаивается, готов помогать и т.д. - вызывало уважение. Теперь-же после высказываний адвоката, "подруг семьи" и прочих "сочувствующих" становится противно. Реально слишком много Ефремова стало в информационном поле, и родственники пострадавшего- хапуги. Короче надоела уже вся эта история.
Да не посадят его . дадут условно и ВСЕ.
И биться сердце перестало.))) Пожалейте бедненьких. Куда делись "денег до ..."? И как же заявления "сенсационного" адвоката, который уже фактически пообещал оправдать в суде? Ну и, конечно, стыд и позор всей "актерской и либеральной братии". Как пиариться с "поддержкой и сочувствием" на громком деле, они тут как тут. А как помочь семье "друга и брата" в сложные времена, все сразу "в домике"?))) "Скучно, девочки"
ресторатор Татьяна Беркович в беседе с изданием StarHit.
По ее словам, семья Ефремова осознает, что может остаться без кормильца, и супруге актера придется содержать троих детей в одиночку.
Ну ты же ресторатор. Будешь им недоеденное отправлять. Да и без новых айфонов переживут поди. И в старенькой одежке походят. Продержатся как нибудь.
ржака какая то)
играть с подружками)) они все шпехаются уже в 16 лет сейчас и лифчики 4 размера
пойдет работать, нюню
и мама с детьми на паперть не меньше