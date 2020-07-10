Режим ЧС из-за засухи ввели в Алтайском крае

В пятницу, 10 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с засухой, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Согласно документу, режим ЧС будет действовать в границах 59 районов и двух городских округов, а мониторинг обстановки будет вестись постоянно.
Местным властям рекомендовали создать комиссии по обследованию посевов сельхоз культур, пострадавших из-за засухи. По результатам проверки специалисты определят нанесенный производителям материальный ущерб.
Также региональному министерству сельского хозяйства поручили направить в Минсельхоз РФ документы для проведения оценки нанесенного ущерба. Кроме того, будет подготовлено обращение в правительство России о возмещении хозяйствам части затрат, связанных с гибелью урожая.
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