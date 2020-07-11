В Республике Алтай пьяный мотоциклист сбил пятилетнего мальчика на велосипеде

В Майминском районе Республики Алтай 23-летний пьяный мотоциклист сбил пятилетнего ребенка на велосипеде, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Инцидент произошел вечером в селе Верх-Карагуж, на нерегулиремом перекрестке равнозначных дорог. Несовершеннолетний велосипедист выехал на проезжую часть прямо перед транспортным средством. Водитель мотоцикла Racer не успел среагировать и наехал на мальчика.
В результате аварии ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую больницу. В ходе разбирательств полицейские установили, что водитель мотоцикла сел за руль пьяным и не имел права на управление транспортом.
На данный момент по факту ДТП проводится проверка, а в отношении мотоциклиста возбуждено административное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения".
Комментарии
А в отношении родителей 5 летнего ребенка, который "выехал на проезжую часть прямо перед транспортным средством" что?! Или это уже нормально стало, когда 4 и 5 летние на проезжую часть выезжают на велосипедах?
Стало нормой пьянь выгораживать. Достали уроды.