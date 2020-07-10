Стала известна схема объезда шоссе Ленточный бор для общественного транспорта

На время реконструкции участка шоссе Ленточный бор в Барнауле изменится схема движения общественного транспорта, предупреждает пресс-центр городской администрации.
Как сообщал amic.ru, часть шоссе Ленточный бор перекроют в Барнауле с 12 июля. Закрытие коснется полосы на выезд из города от Южного тракта до моста через Барнаулку. Это сделают в связи с работами по расширению участка протяженностью 4,5 км.
На время перекрытия движение общественного транспорта будет осуществляться по следующим маршрутам:
- Автобусный маршрут № 29 в прямом направлении: …ул. Аванесова, ул. Ломоносова, ул. Фомина, ул. Ляпидевского, Змеиногорский тракт, ул. Аванесова, ул. Мамонтова, ул. Челюскинцев, ул. Загородная, ул. Кутузова, шоссе Ленточный Бор, далее по маршруту;
- Автобусные маршруты № 51, № 59 в прямом направлении: …Южный тракт, Змеиногорский тракт, ул. Аванесова, ул. Мамонтова, ул. Челюскинцев, ул. Загородная, ул. Кутузова, шоссе Ленточный Бор, далее по маршрутам;
- Автобусный маршрут № 126 в прямом направлении: …Змеиногорский тракт, ул. Аванесова, ул. Мамонтова, ул.Челюскинцев, ул. Загородная, ул. Кутузова, шоссе Ленточный Бор, далее по маршруту;
- Автобусный маршрут № 119 в прямом направлении: …Змеиногорский тракт, Южный тракт, Лесной тракт, ул. Ржевская, ул. Радужная, ул. Весенняя, ул. Дальняя, ул.Трактовая, Павловский тракт, ул. Власихинская, ул. Малахова, далее по маршруту.
В обратном направлении все автобусы поедут без изменений.
Комментарии
быстрее через южный, ротор, и на силикатный
Почему нельзя сделать реверсионное движение
Можно сделать утром в сторону Власихинской. Вечером в сторону Южного тракта. Встанет весь пригород при предложеной схеме.
Трындец Челюскинцам. И так в час-пик от Строителей едва ли не до Папанинцев стоит. А тут и вовсе будет весело.
Челюскинцев, серьезно? Там же адище уже давно, по часу можно стоять.