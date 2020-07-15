Айтишники везде нужны. В АлтГТУ открыт новый профиль подготовки специалистов

Установка программного обеспечения, настройка драйверов, регулировка систем управления – для обывателя это по большей части набор слов. Для тех, кто занят в IT-области, это обычное дело.
Компаниям с каждым годом требуется все больше и больше IT-специалистов. Алтайский государственный технический университет отвечает этому запросу и открыл новый профиль подготовки "Информационно-измерительная техника, технологии и интеллектуальные системы".
По словам заведующей кафедрой "Информационные технологии" Анастасии Зрюмовой, сегодня основной задачей приборостроения стала разработка средств автоматизации различных процессов, а также систем управления, без которых не может обойтись ни одно предприятие.
"Системы контроля и управления на производстве вышли на абсолютно новый уровень, включающий интеллектуальные системы контроля, позволяющие без участия оператора принимать решения о работе оборудования или качестве продукции", – говорит Анастасия Зрюмова.
Студенты направления подготовки "Приборостроение" изучают дисциплины:
- "Компьютерные сети";
- "Современные операционные системы";
- "Программное обеспечение измерительных процессов";
- "WEB-технологии";
- "Базы данных".
За все время обучения студенты изучат более 50 дисциплин. Программирование на языках высокого уровня, основы дизайна, компьютерная графика, электротехника и многое другое. Разнообразный спектр предметов позволяет стать специалистом действительно широкого профиля.
Ребята самостоятельно пишут программное обеспечение для своих смартфонов под операционные системы Android или iOS, – отмечает Анастасия. – Новой, очень интересной предметной областью систем управления являются беспилотные летательные аппараты. Студенты учатся не просто управлять и самостоятельно оборудовать дроны необходимыми датчиками и микроконтроллерами, а программировать их для задач контроля полета дрона".
После обучения выпускники смогут устроиться на работу на ведущие предприятия Алтайского края и России.
Подробную информацию о новом направлении можно получить по телефону приемной комиссии АлтГТУ
+7 (3852) 29-07-29.