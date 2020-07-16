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Из-за засухи в Алтайском крае погибли 90 тысяч гектаров посевов

, ИА "Амител"
Ущерб нанесен аграриям 23 районов
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

90 тысяч гектаров посевов погибли в Алтайском крае из-за засушливой погоды, заявил глава регионального Минсельхоза Александр Чеботаев в ходе онлайн-форума "Алтай-Агро 2020". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В этом году в регионе фиксируются все опасные явления, которые являются основанием для введения режима чрезвычайной ситуации: атмосферная и почвенная засуха, суховей, – уточнил Чеботаев. – На данный момент 23 района края подтвердили гибель посевов на площади 90 тысяч гектаров".

Эта цифра может вырасти, так как прием документов от пострадавших из-за засухи аграриев продлится до 23 июля. После этого сведения передадут в федеральный центр для определения суммы ущерба.

По словам министра сельского хозяйства региона, благодаря введению режима ЧС фермеры смогут пролонгировать свои кредиты и договоры. Также краевые власти обратятся с просьбой к правительству РФ о выделении дополнительных финансов на поддержку фермеров.

Как ранее писал amic.ru, 10 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с засухой. Режим действует в границах 59 районов и двух городских округов, а мониторинг обстановки будет вестись постоянно.

Из-за засухи алтайские пасечники предрекают рост цен мед. При этом сильнее всего могут подорожать его "эксклюзивные" сорта. А вот стоимость меда из разнотравья и таежного не должна существенно измениться: его и так достаточно на рынке.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.07.2020 09:49
гость 22

Помню в далекие времена, рыли каналы и этой водой поливали поля...Где сейчас все это?
Почему у нас в Алтайском ( аграрном ) крае, вечно две беды: есть урожай и нет урожая?
Если есть урожай - на него нет цены, если нет урожая, то его и нет...Так обидно!

16.07.2020 10:20
- гость -

А расследование насчет сговора никто не хочет провести на предмет, кто как подготовку почву для посева проводил и саму посевную? Если вдруг выяснится, что нихрена и не сеяли? Или, если почва на столько истощена, что хоть заполивайся, расти там ничего уже не будет? или у нас аграрии белые и пушистые, а злые и наглые - это только те, кто лес рубит? я, вот, из окна вижу высоченную траву. Значит, дождей достаточно было.

16.07.2020 10:30
- гость -

Кто застраховал посевы. Зона рискованного земледелия. Хлеб важнее двигателя для полёта за пределы солнечной системы.

16.07.2020 10:48
Гостю 09:49

А все потому, что чиновники наши сельскохозяйственных абсолютно некомпетентны. В особенности человек с фамилией Чеботаев. Пока он у власти, с/х совсем угробить. Гос. поддержки лишили основательно, прокредитоваться в том же РСХБ стало невозможно и еще много, много всего можно писать. Менять нужно ботало материнская, причём срочно.....

16.07.2020 10:53
Гостю 09:49

Дополнение к предыдущему сообщению. Т9 сработал...

* сельскохозяйственные чиновники, *угробили, * матершинника)))))

16.07.2020 11:08
- гость -

В 1948 году было принято постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б), так называемый «Сталинский план преобразования природы», согласно которому началось грандиозное наступление на засуху. Наряду с другими мероприятиями, намечались посадки лесозащитных насаждений. В течение 15-ти лет (с 1950 по1965 годы) намечалось заложить леса на площади, превышающей 4 миллиона гектаров.
Для проработки и реализации плана был создан институт Агролеспроект (ныне — Росгипролес). Согласно проектам его специалистов, лесами покрылись четыре крупных водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, Урала, европейского юга России. Это дало впечатляющие результаты: значительно вырос урожай зерновых, повысилось производство мяса, молока, яиц.
После смерти Сталина в 1953 году выполнение плана свернули. Многие лесополосы были вырублены, несколько тысяч прудов и водоемов для разведения рыбы оказались заброшены, лесозащитные станции ликвидированы по указанию нового лидера СССР Хрущева. У него были другие планы…
--------------------
В Алтайском крае лес вырубают, вот вам и засуха. Получите и распишитесь.

16.07.2020 11:28
- гость -

Разучились хозяйствовать. Забыли все технологии, это вам рынок капитализма собачьего.
Пора вводить запрет на экспорт сельхоз культур, а то продукты так подоражают что всем горячо будет. Хотя конечно чинуши себе зряплату поднимут, а вот народишко что делать будет?

16.07.2020 11:29
- гость -

Экономисты вам в сельскохозяйственном крае
Там где правят деньги, народ страдает.

16.07.2020 11:38
- гость -

Ликвидировали Управление мелиорации в 90-х. -Рынок все расставит по местам. Рынок всех выбросил на обочину дороги.

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