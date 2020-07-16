Из-за засухи в Алтайском крае погибли 90 тысяч гектаров посевов

90 тысяч гектаров посевов погибли в Алтайском крае из-за засушливой погоды, заявил глава регионального Минсельхоза Александр Чеботаев в ходе онлайн-форума "Алтай-Агро 2020". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В этом году в регионе фиксируются все опасные явления, которые являются основанием для введения режима чрезвычайной ситуации: атмосферная и почвенная засуха, суховей, – уточнил Чеботаев. – На данный момент 23 района края подтвердили гибель посевов на площади 90 тысяч гектаров".
Эта цифра может вырасти, так как прием документов от пострадавших из-за засухи аграриев продлится до 23 июля. После этого сведения передадут в федеральный центр для определения суммы ущерба.
По словам министра сельского хозяйства региона, благодаря введению режима ЧС фермеры смогут пролонгировать свои кредиты и договоры. Также краевые власти обратятся с просьбой к правительству РФ о выделении дополнительных финансов на поддержку фермеров.
Как ранее писал amic.ru, 10 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с засухой. Режим действует в границах 59 районов и двух городских округов, а мониторинг обстановки будет вестись постоянно.
Из-за засухи алтайские пасечники предрекают рост цен мед. При этом сильнее всего могут подорожать его "эксклюзивные" сорта. А вот стоимость меда из разнотравья и таежного не должна существенно измениться: его и так достаточно на рынке.
Комментарии
Помню в далекие времена, рыли каналы и этой водой поливали поля...Где сейчас все это?
Почему у нас в Алтайском ( аграрном ) крае, вечно две беды: есть урожай и нет урожая?
Если есть урожай - на него нет цены, если нет урожая, то его и нет...Так обидно!
А расследование насчет сговора никто не хочет провести на предмет, кто как подготовку почву для посева проводил и саму посевную? Если вдруг выяснится, что нихрена и не сеяли? Или, если почва на столько истощена, что хоть заполивайся, расти там ничего уже не будет? или у нас аграрии белые и пушистые, а злые и наглые - это только те, кто лес рубит? я, вот, из окна вижу высоченную траву. Значит, дождей достаточно было.
Кто застраховал посевы. Зона рискованного земледелия. Хлеб важнее двигателя для полёта за пределы солнечной системы.
А все потому, что чиновники наши сельскохозяйственных абсолютно некомпетентны. В особенности человек с фамилией Чеботаев. Пока он у власти, с/х совсем угробить. Гос. поддержки лишили основательно, прокредитоваться в том же РСХБ стало невозможно и еще много, много всего можно писать. Менять нужно ботало материнская, причём срочно.....
Дополнение к предыдущему сообщению. Т9 сработал...
* сельскохозяйственные чиновники, *угробили, * матершинника)))))
В 1948 году было принято постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б), так называемый «Сталинский план преобразования природы», согласно которому началось грандиозное наступление на засуху. Наряду с другими мероприятиями, намечались посадки лесозащитных насаждений. В течение 15-ти лет (с 1950 по1965 годы) намечалось заложить леса на площади, превышающей 4 миллиона гектаров.
Для проработки и реализации плана был создан институт Агролеспроект (ныне — Росгипролес). Согласно проектам его специалистов, лесами покрылись четыре крупных водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, Урала, европейского юга России. Это дало впечатляющие результаты: значительно вырос урожай зерновых, повысилось производство мяса, молока, яиц.
После смерти Сталина в 1953 году выполнение плана свернули. Многие лесополосы были вырублены, несколько тысяч прудов и водоемов для разведения рыбы оказались заброшены, лесозащитные станции ликвидированы по указанию нового лидера СССР Хрущева. У него были другие планы…
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В Алтайском крае лес вырубают, вот вам и засуха. Получите и распишитесь.
Разучились хозяйствовать. Забыли все технологии, это вам рынок капитализма собачьего.
Пора вводить запрет на экспорт сельхоз культур, а то продукты так подоражают что всем горячо будет. Хотя конечно чинуши себе зряплату поднимут, а вот народишко что делать будет?
Экономисты вам в сельскохозяйственном крае
Там где правят деньги, народ страдает.
Ликвидировали Управление мелиорации в 90-х. -Рынок все расставит по местам. Рынок всех выбросил на обочину дороги.