Смотри премьеры дома. "Ростелеком" предлагает скидку на абонемент "Киноман"

"Ростелеком" запустил акцию для любителей кино. Компания предлагает сибирякам подключить абонемент "Киноман" в видеосервисе Wink и получать фиксированную скидку 25% на покупку, аренду фильмов и сериалов.
По словам заместителя директора макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком", директора по работе с массовым сегментом Александра Бойкини, подписка дает возможность смотреть даже премьеры фильмов на видеосервисе Wink.
"С "киноманской" скидкой можно смотреть как топ-новинки, так и мировые хиты: например, "Джокера" с Хоакином Фениксом, мультфильм "Вперед" или экранизацию самого легкого и остроумного романа Джейн Остин "Эмма", – говорит Александр Бойкиня".
Акция будет действовать до 30 сентября 2020 года. Цена абонемента "Киноман" – 99 рублей в месяц (она останется неизменной и после завершения акции). С октября стоимость абонемента составит 249 рублей в месяц.
Как отмечают в компании, за время действия ограничений люди начали чаще пользоваться онлайн-видеосервисами, то есть покупать и смотреть фильмы и сериалы стали в разы больше.
"Все это подтолкнуло нас к созданию нового предложения, позволяющего покупать видеоконтент много и выгодно, – абонемента со скидкой на фильмы. Ранее онлайн-кинотеатры делали скидки в основном на старые фильмы и сериалы. Абонемент "Киноман" от Wink распространяется на новинки и окупается буквально с первых просмотров", – подчеркнула вице-президент по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Диана Самошкина.
Подробнее об абонементе и условиях подключения сервиса – на сайте wink.rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 0 800.
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