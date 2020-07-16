"Красиво до слез!". Екатерина Гордон рассказала об отдыхе на Алтае

Фото: instagram.com/katyagordon
Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон поделилась впечатлениями об отдыхе на Алтае. Снимки с путешествия она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
"Сплавлялись по Катуни, рыбачили, гоняли на квадроциклах, объелись вкуснятины, – написала Гордон. – Почему это моя первая поездка на Горный Алтай?!"
Она поблагодарила хозяев принявшей ее базы отдыха за гостеприимство. Гордон в "сотый раз поняла", что "будущее России в малом и среднем бизнесе, в работягах, в кулаках".
По ее словам, всем следует побывать на Алтае, так как "это красиво до слез".
Как ранее сообщал на amic.ru, отдохнуть на горном озере приехала телеведущая Анна Грачевская, шоумэн Александр Гудков и артист Сергей Светлаков.
Комментарии
Буржуи отдыхают, когда просты люди голодают.
Че.сказочное бали ещё закрыто? Ездят тут всякие.
14.51 и 14.53
Проверьте желчный пузырь
А что это все звезды к нам? Что заграница двери закрыла, так сразу на алтай?
а разве сплавы разрешены?
Там уже и так полно всяких гордонов, проехать сложно.
Приезжают люди с деньгами так им хоть вертолетные туры в любую точку или заброска в горы вездеходами. Простые смертные дальше Катуни не ездят.
16.07.2020 15:02
Читатель
А куда им еще ехать? А потратить 80 тыс.руб. в сутки ой как хочется, аж руки чешутся.
а разве сплавы разрешены?
За деньги хоть по Пивоварке, хоть по Барнаулке организуют.
Журналистка, блин..."в медвежьем углЕ сидим"....ой блииин
Все их восхищения только от того что они с Москвы доставлены первым классом. А вот если в плацкарте дней 5 до до Барнаула. Рейсовым до горного. А потом в обратку, все их радости не проявились бы.