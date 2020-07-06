Модель Анна Грачевская приехала на Алтай вместе с экс-игроком "Зенита" Кузякиным

Бывшая жена режиссера "Ералаша" Бориса Грачевского Анна и экс-капитан баскетбольного клуба "Зенит" Артем Кузякин провели отпуск на Телецком озере в Республике Алтай. Фото с отдыха модель и телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.
С баскетболистом Грачевская познакомилась через подругу во время баскетбольного матча. Ради очаровательной брюнетки Кузякин переехал из Санкт-Петербурга в Москву, где начал ухаживать за ней, помогая прийти в себя после развода с Борисом Грачевским.
При этом Кузякину пришлось расстаться со своей супругой. У них остались несколько детей.
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