Самородки до 1,5 кг. В Алтайском крае продают золотой прииск

В Алтайском крае выставили на продажу участок с золотым прииском за 28 миллионов рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Суммарная площадь комплекса превышает 12 гектаров и состоит из четырех земельных участков. По данным геологоразведки АО "ЗапСибГеология", предоставленных собственником, запасы месторождения исчисляются более чем 307 кг россыпного и не менее 10 тоннами грунтового золота.
"Мощность торфов колеблется от 1,35 до 7,8 метра, песков – от 0,4 до 0,8 метра, среднее содержание золота достигает 1,494 г/куб. м и выше, местами до 7,9 г/куб. м. Золото по составу от крупного, хорошо окатанного, до мелкого. По весу преобладает крупное, по знакам – мелкое. По результатам разработок соседних участков и месторождений попадались самородки весом до 1 498 граммов", – пишет собственник в объявлении.
Территория золотодобывающего предприятия не указана, но, судя по фотографиям, он расположен в одном из предгорных районов региона. Новый владелец получит все необходимые документы и геологические карты.
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