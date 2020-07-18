Телеведущая Юлия Барановская отдохнула на Телецком озере

Известная российская телеведущая Юлия Барановская в своем аккаунте в Instagram поделилась фотографиями из Горного Алтая, куда она прилетела вместе с детьми на отдых.
Одним из первых мест, которые посетила туристка, стало Телецкое озеро. Судя по публикациям, Барановская уже покинула его. Последняя из них отмечена с геолокацией Артыбаш.
Как ранее писал amic.ru, в этом сезоне на Алтае заметили целый ряд известных артистов. В их числе Сергей Светлаков, Андрей Мерзликин и Павел Деревянко. Последние двое посетили памятник Шукшину в Сростках.
А 15 июля на Алтае побывала журналистка и правозащитница Екатерина Гордон. Она не жалела эпитетов, чтобы выразить свой восторг по поводу красоты местной природы.
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