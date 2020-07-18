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Телеведущая Юлия Барановская отдохнула на Телецком озере

, ИА "Амител"
Она прибыла в Горный Алтай вместе с детьми
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Известная российская телеведущая Юлия Барановская в своем аккаунте в Instagram поделилась фотографиями из Горного Алтая, куда она прилетела вместе с детьми на отдых.

Одним из первых мест, которые посетила туристка, стало Телецкое озеро. Судя по публикациям, Барановская уже покинула его. Последняя из них отмечена с геолокацией Артыбаш.

Как ранее писал amic.ru, в этом сезоне на Алтае заметили целый ряд известных артистов. В их числе Сергей Светлаков, Андрей Мерзликин и Павел Деревянко. Последние двое посетили памятник Шукшину в Сростках.

А 15 июля на Алтае побывала журналистка и правозащитница Екатерина Гордон. Она не жалела эпитетов, чтобы выразить свой восторг по поводу красоты местной природы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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