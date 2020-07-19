Кадыров потребовал Зеленского подтвердить извинения и стать мужчиной

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить ранее принесенные им извинения. Об этом он написал в собственном Telegram-канале.
Речь идет о кадре из телепередачи "ЧистоNews", на котором видно, как плачет глава Чечни Рамзан Кадыров после молитвы. Напомним, что тогда Зеленский извинился за данный видеоролик "перед всем мусульманским миром".
Позднее в интервью журналисту Дмитрию Гордону он вновь рассказал о данном случае, однако Кадырову показалось, что таким образом он отозвал свои извинения.
"Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной", — написал он.
Кадыров добавил, что раньше знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиняться.
Комментарии
«Я не понимаю, если у человека есть страница в Instagram, как он может не подписаться на канал ЧГТРК „Грозный“. Вся информация находится там. Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине — какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают — он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути. Если он в соцсетях и не подписан на канал „Грозный“ в YouTube, ВКонтакте, в других социальных сетях, то это опасный для нас человек»