170 домов в Барнауле ненадолго остались без горячей воды

Часть домов, в которых отключили горячую воду 20 июля, получат водоснабжение уже сегодня вечером.
Речь идет о 170 зданиях, расположенных на улицах Антона Петрова, Воронежская, Восточная, Георгия Исакова, Гущина, Дорожная, Кузнечная, Литейная, Матросова, Микронная, Новороссийская, Паровозная, Северо-Западная, Советской Армии, Телефонная и Юрина, а также на проспекте Коммунаров и на проезде Вагонном.
Вода вновь появится с 21:00 по местному времени, уточнили в СГК.
Как ранее писал amic.ru, с 13 июля специалисты компании начали гидравлические испытания тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3. Под проверку на прочность попадает 970 километров трубопровода. После завершения испытаний специалисты займутся устранением повреждений и проведением плановых ремонтных работ на тепловых сетях контура.
Проверить, попадает ли тот или иной дом под отключение, можно с помощью специальной карты. Воды с 13 июля нет у потребителей зеленого контура. Синим отмечены дома, в которых отключают воду с 20 июля до 3 августа.
Комментарии
Это получается меньше суток отключение? Здорово тогда!
этот район уже отключали в июне, я вот подвоха не ждала, а трудно было с вечера написать? помыла бы голову с вечера и не бегала с утра с кастрюлькой