В Минздраве объяснили, почему Алтайский край лидирует по ожирению

Высокий уровень ожирения среди населения Алтайского края связан с тем, что местные жители едят много жирной пищи и мало занимаются спортом. Об этом рассказал RT главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Виктор Тутельян.
"Вы должны понимать, что ожирение связано с питанием, это везде одна и та же проблема. Это соответствие энергетической ценности рациона, калорийности нашим энерготратам", — пояснил Тутельян.
По его словам, слишком калорийное питание — это проблема большинства развитых стран, в том числе и России.
Ранее amic.ru писал, что Алтайский край занял второе место среди регионов России по числу людей с ожирением. Всего в прошлом году в крае насчитывалось 885 человек с лишним весом на 100 тысяч населения.
Комментарии
слишком калорийное? да? жрем много? надо на воду и хлеб? щас ценники подымут на всё......а в реале причина, в качестве питания, народ, вынужден покупать дешевы езаменители и низкокачественную пищу - сплошное пальмовое масло и соя, и зимикаты. вот она причина реальная, ибо народ нищий.