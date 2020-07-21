В понедельник, 20 июля, президент России Владимир Путин принял решение об отставке главы Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Врио губернатора назначен председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев. Он, как и Фургал, представляет ЛДПР.

Решение об отставке эксперты ждали сразу после того, как Фургал был задержан. Однако все было оформлено только спустя 10 дней. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин руководствовался докладами следствия о ходе расследования в отношении губернатора и информацией о ситуации в Хабаровском крае. В то же время Песков добавил, что регион не может долго оставаться без исполняющего обязанности руководителя.

А тем временем больше недели в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и других городах Дальнего Востока продолжаются митинги и шествия в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Amic.ru пообщался с политологами, чтобы выяснить, в чем феномен дальневосточного протеста, правильную ли тактику выбрала власть и почему никто из оппозиции не смог воспользоваться ситуацией и повести за собой митингующих.

С чего все начиналось

9 июля губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств и покушений в составе преступной группировки в период с 2004 по 2005 год, в тот же день его доставили в Москву. Суд арестовал Сергея Фургала на два месяца. Сам он вину отрицает.

Неожиданный арест Сергея Фургала вызвал волну возмущения у жителей Дальнего Востока. Несогласные с таким развитием событий хабаровчане вышли на улицы, чтобы выразить свое мнение относительно происходящих событий. Массовые демонстрации проводятся почти каждый день, собирая по несколько десятков тысяч человек.

Накануне в Хабаровске на очередную акцию протеста, по оценкам администрации города, вышли до 10 тысяч человек, по данным местных СМИ – от 15 до 30 тысяч. Демонстранты скандировали "Я/Мы Дальний Восток", "Я/Мы Фургал". Показательно, что полиция хоть и предупреждала собравшихся о незаконности мероприятия, но митингующих не разгоняла.

Представитель ЛДПР Сергей Фургал возглавлял Хабаровский край с 2018 года, неожиданно выиграв выборы у действующего главы-единоросса. После этого в 2019 году ЕР потерпела поражение на выборах в Законодательную думу региона от либерал-демократов. Мнения экспертов относительно происходящего на Дальнем Востоке отличаются, хотя все признают, что этот феномен стал полной неожиданностью для власти.

Косплей "финала" режима

Затянувшаяся пауза с отрешением Фургала от власти и назначение врио губернатора была связана с поиском подходящего кандидата. Кроме того, Москва смотрела на дальнейшую реакцию протестующих. Такого мнения придерживается политолог Илья Гращенков.

"Похоже, что общество переходит из состояния пассивного наблюдения к политическому конфликту. Главная опасность для власти – это ее собственное непредсказуемое поведение на непонятные и неизвестные для нее события, равно как и наоборот, протестующие так же идут на ощупь, не понимая ни цели, ни механизмов", – рассуждает Гращенков.

Вместе с тем кризис, который испытывает сложившаяся политсистема, вовсе не означает ее скорого краха, а скорее наоборот, высказывает спорную мысль эксперт:

"Сейчас модно употреблять шахматный термин цугцванг – положение на доске, при котором каждый следующий ход одинаково невыгоден обоим противникам. Однако не стоит недооценивать систему, она растерялась, но она обязательно даст ответ, который может быть сокрушительным настолько, что зенит этой активности станет началом ее конца. Сегодня ошибочно полагают, что деформация, усталость и зыбкость – это слабость системы, а падение социально-экономического положения вкупе с митингами и акциями протеста по советскому образцу – это косплей "финала режима". Но это не так, ведь из того финала нынешняя система родилась, а значит, обладает иммунитетом".

Илья Гращенков говорит, что проблема Хабаровска для власти в том, что это прецедент, к которому невозможно было подготовиться, а потому не существует готовых решений на этот счет. Впрочем, промедление – это тоже решение.

Фронтир и пассионарии

Иной точки зрения относительно происходящего на Дальнем Востоке придерживается политтехнолог Константин Лукин. Эксперт считает, что неожиданная победа Фургала в 2018 году на губернаторских выборах и нынешние митинги имеют один общий корень. Речь идет о недовольстве политикой центра по отношению к Хабаровскому краю.

"Тогда, два года назад, жители проголосовали не столько против действующего на тот момент главы региона Вячеслава Шпорта, сколько против политики Москвы на Дальнем Востоке, – рассуждает Лукин. – В массах укоренилось ощущение, что регион брошен, о нем забыли. Ко всему прочему еще и столицу отобрали у Хабаровска, а это бьет по самосознанию и гордости людей".

В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Два года назад с инициативой о переносе центра ДФО во Владивосток выступил на тот момент врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Это стало одним из пунктов его предвыборной программы.

Эксперт прогнозирует, что выступления против властей могут затянуться. Не последнюю роль в протестах играет уровень жизни местного населения. После того как из-за пандемии закрыли границы, это ударило по зарплатам – взлетели цены практически на все, и, как следствие, ухудшилось социально-экономическое положение жителей.

Лукин при этом отмечает, что реакция Москвы на происходящее в Хабаровском крае – верная: "Никаких силовых воздействий, прямых столкновений с митингующими. <...> Пар надо выпускать, иначе крышку снесет. Не стоит забывать, что Дальний Восток – это еще и фронтир, здесь энергия пассионариев более развита".

Спикер рассуждает, что власть не торопится с назначением врио, так как новый управленец неизбежно получит большую порцию негатива в свой адрес и, как следствие, значительно понизит свой рейтинг перед досрочными губернаторскими выборами в 2021 году.

Вместе с тем политтехнолог отмечает, что протесты на Дальнем Востоке не имеют партийной окраски, люди выходят на улицы не с символикой ЛДПР, а с флагами своего региона. "Оппозиция оказалась не готова возглавить этот протест. Ярких лидеров там нет", – утверждает Лукин.

Он полагает, что хабаровский кейс окажет значительное влияние на все российские регионы. Более того, это еще и отражение мировой тенденции – так называемой "антиистеблишментской волны". В данном случае это означает длительный конфликт власти и общества и отсутствие между ними коммуникаций.

Народный губернатор и двойные стандарты

Часть политологов полагает, что истинная причина решения по хабаровскому губернатору – его слишком высокая популярность у местного населения на фоне первых лиц страны.

Степень поддержки Фургала оказалась столь высокой, так как он сумел доказать хабаровчанам свою эффективность за очень короткий срок, уверен профессор, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки Юрий Чернышов.

"Насколько можно судить по информации, поступавшей из региона, Сергей Фургал попытался после победы на выборах в 2018 году войти в роль "народного губернатора" – ограничил привилегии чиновников и влияние ряда коррумпированных кланов, решил немало реальных проблем, волновавших хабаровчан. Были в его политике и элементы популизма, что лишь повысило его авторитет среди населения. Играют роль, конечно, и борьба финансовых групп в регионе, и попытки "оживить" имидж ЛДПР", – указывает Чернышов.

Эксперт говорит о том, что в обществе в целом сейчас усиливается настрой граждан против пропагандистской фальши "наверху" и бесправия "внизу". Присутствует запрос на "своих", "народных политиков".

"Но, как известно, у "народных губернаторов" в новейшей истории России была плохая судьба. Вертикализированная система отторгает попытки даже легально проявлять самостоятельность, следовать принципам федерализма. Вот и по Хабаровскому краю возник вопрос: как можно было допустить, что рейтинг губернатора рос, а президента – падал", – задает риторический вопрос политолог.

Чернышов говорит, что в том, как "устраняли" Фургала, проявились двойные стандарты. Получается, что он много лет после 2005 года был угоден со всеми его "преступлениями" (явными или вымышленными), а теперь, когда он попытался повернуться лицом к народу, против него это использовали, отмечает спикер.

По мнению ученого, на митинги тысячи хабаровчан толкает чувство явной несправедливости. В этой ситуации у власти есть выбор между двумя крайними вариантами.

Первый – усилить репрессии против массы неравнодушных граждан, второй - попытаться реформировать саму себя, чтобы вернуть теряемое доверие общества. "Скорее всего, будет попытка реализовать то, что сейчас модно называть "гибридным" вариантом", – резюмирует Юрий Чернышов.

Дальневосточная республика 2.0

Понятно, что вернуть Фургала протестующие не смогут, а вот дальнейшее нарастание оппозиционных настроений на Дальнем Востоке – вполне реальная перспектива. Так или иначе, Москве придется считаться с мнением хабаровчан, возможно, центр в дальнейшем пойдет и на какие-то экономические уступки. Будет любопытно посмотреть, как изменятся настроения местных жителей через год – в ходе досрочных выборов губернатора, а также в Госдуму РФ. Если за это время не произойдет кардинального улучшения жизни людей, Хабаровский край рискует на долгие годы выпасть из орбиты влияния федерального центра.