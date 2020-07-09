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Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств

, ИА "Амител"
Вместе с Сергеем Фургалом задержали еще четырех членов преступной группы
Фото: m24.ru

Фото: m24.ru

Следственный комитет задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств, сообщает ТАСС.

По данным СК РФ, глава региона стал организатором убийств, а также покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Вместе с ним также задержаны еще четверо участников организованной преступной группы. В ближайшее время им предъявят обвинения.

На данный момент следователи продолжают собирать доказательную базу. По информации источника ТАСС, правоохранительные органы задержали Фургала на рабочем месте, а для следственных действий доставят его в Москву.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.07.2020 09:48
- гость -

В 2004-2005 годах? Так бы и написали что единоросы не смирились с тем, что губернатором стал человек не из их партии.

9.07.2020 09:57
- гость -

"В октябре 2018 года по личному распоряжению Фургала были приостановлены сомнительные, по его мнению, госзакупки, суммарная трата на которые составила бы 150 млн рублей. Кроме того, по решению Фургала была выставлена на продажу правительственная яхта Хабаровского края, которая находилась на балансе краевой администрации около 8 лет. Её содержание обходилось бюджету региона в 600 тысяч рублей в год. Как пояснили в краевом правительстве, Фургал «посчитал яхту ненужным приобретением и поручил продать её», в феврале 2019 года яхта была выставлена на торги.

В декабре 2018 года Фургал подписал постановление (вступило в силу 1 января 2019 года), которое вводит новый порядок расчёта доплат бывшим госслужащим и депутатам регионального парламента — их пенсии станут меньше как минимум в два раза в зависимости от случая. Этот шаг позволит сэкономить 9 миллионов рублей в год."

9.07.2020 09:58
- гость -

Долго компромат лежал.

9.07.2020 09:59
- гость -

А вот интересно, сколько бывших криминальных элементов стали "уважаемыми" бизнесменами, депутатами, политиками, чиновниками?

9.07.2020 10:05
- гость -

А вот интересно, сколько бывших криминальных элементов стали "уважаемыми" бизнесменами, депутатами, политиками, чиновниками?
----
Там простых нет.

9.07.2020 10:31
бумбастик

Очевидно, что власти ведут борьбу с нежелательыми лидерами, а то пу проиграет выборы и обнуление было бы напрасным. Больше чем уверен, что это сплошная клевета. Просто Фургал начал делать то, что нужно давно начать делать во всей России, наводить порядок в воровской машине и закрывать каналы воровства. Евдокимова тоже за это хлопнули.

9.07.2020 10:41
бумбастик

Все что нужно знать про оппозицию в России.

9.07.2020 10:47
кккк

бумбастик
вам стоит пройти психическое обследование, ну или на крайний случай перестать получать денешки от спонсоров, этот евдокимов столько дерьма в наш край притощил и лучше молчи чего не понимаешь!

9.07.2020 10:57
бумбастик

кккк, Тебе уже сделали лоботамию? Поэтому предлагаешь молчать?

9.07.2020 10:59
бумбастик

Денежки раздают едро и все кто им подлизывает. Потому что это наши денежки, которые мы же и платим налогами.

9.07.2020 11:04
- гость -

9.07.2020 10:31
бумбастик

На этого губернатора дали показания 4 человека, его бывшие деловые компаньоны.
Он в начале 2000-х занимался торговлей лесом и лома черных металлов, не самыми чистыми бизнесами вообе в принципе, а уж в Хабаровске начала нулевых и подавно.

А уж про Мишу Евдокимова, который больше времени проводил в Москве со своей любовницей негритянкой, а вместо него делами в Барнауле заправляли его компаньоны с криминальным прошлым типа Баклицкого и Панова, вы вообще пасть не открывайте.

Вы просто неинформированный лошок с диагнозом "оппозиция головного мозга"...

9.07.2020 11:11
- гость -

человек освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 10 лет по тяжким и 15 лет по особо тяжким преступлениям.

Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, то есть со дня их совершения прошло 15 и 16 лет.

Однако, как пояснил защитник, в случае, если срок давности по преступлениям прошел, суд все равно будет рассматривать дело и только в приговоре сможет освободить подсудимого от ответственности.

9.07.2020 11:18
бумбастик

9.07.2020 11:04
Начнем с того, что речь идет не об эффективности Евдокимова, а о том, что его убрали. Для этого есть адекватные способы, но к нему не смогли подкопаться. Тебе тоже можно прикокошить, потому что ты мне не нравишься?
Про Фургала очевидно было, что копать на него начали сразу после избрания, потому что он неугоден ворюгам из правительства. Разве неочевидно, что коррупционеры под него и начали копать, чтобы скинуть.

9.07.2020 11:21
бумбастик

9.07.2020 11:11
Икону себе поставь с царем и молись, лошара головного мозга.

9.07.2020 11:25
бумбастик

Оруэла почитай на досуге, а не газетенки с компроматами, которые перепечатываются с новой информацией по мере надобности.

9.07.2020 11:30
- гость -

бумбастик

Кто вашего Евдокимова "убирал"?
Человек, который вёз собственную семью на полуторалитровой бюджетной б/у Тойоте с семьей и своими же детьми на заднем сидении?
Он своими детьми рисковал, чтобы алкаша "убрать"?
У вас где мозг?
А может это Путин на педаль газа на бронированном Мерсе весом под 3 тонны нажимал?
Или это Назарчук вместо Мишани летел на какую то сходку с опозданием, вместо того, чтобы выехать заранее?
Вы свой диагноз лечите, пока совсем плохо не стало.

Бандита, который людей убивал, сняли ворюги из правительства????
Вас сколько раз в детстве головой об асфальт роняли????

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