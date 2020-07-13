Защита Сергея Фургала обжаловала решение суда об аресте

Защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала арест по делу об организации убийств, сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитника политика Бориса Кожемякина.
"Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей", – сказал адвокат.
По его словам, рассмотрение апелляции пройдет в Московском городском суде.
Как ранее сообщил amic.ru, 9 июля следственный комитет задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его доставили в Москву для следственных действий. По данным СК РФ, глава региона стал организатором убийств, а также покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
На следующий день жители Хабаровска устроили массовое шествие в поддержку задержанного. По некоторым данным, в стихийном митинге приняло участие несколько десятков тысяч человек, а менее масштабные акции продолжаются и на данный момент.
Комментарии
Его доставили в Москву для следственных действий.
Как так? Если предположить, что житель Хабаровска совершил преступления на территории Хабаровского края и Амурской области, то с чего вдруг его в москву увезли? В Хабаровске что следователей нет или судьи?
смотрите губернаторы едросы как народ за Фургала поднялся. Кто нибудь из вас может похвастаться такой поддержкой людей? фальсификации засчитываться не будут)
а вдруг как бурятский - резко заболеет?
а вдруг как бурятский - резко заболеет?
поправлю, удмуртский
Я/Мы Фургал.Ну прижмурил он в своё время ряд предпринимателей.С кем такого не было.
Не пойму зачем действия честных невинных людей именно в гааге расследуют,ведь гаага-город разврата?