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Алтайский суд разрешил распродажу имущества виноградаря Вагнера за долги в миллиард

, ИА "Амител"
Сам предприниматель говорит, что ликвидировать такую задолженность сложно
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Арбитражный суд Алтайского края вынес решение о начале распродажи имущества алтайского бизнесмена Владимира Вагнера, известного по неудачному опыту начала виноградного производства и признанного банкротом. В документах, опубликованных на сайте суда, указаны огромные суммы, которые являются только частью от общей задолженности.

Дело о банкротстве Вагнера тянется с 2019 года, пишет "Банкфакс". Тогда барнаульская компания "Трансдагаз", которая выкупила остаток долга предпринимателя перед "Мариинским ЛВЗ", подала в суд. Вагнер имеет долги перед целым рядом крупных предприятий, а размер задолженностей варьируется от 500 тысяч до 266 миллионов рублей. 

Исходя из базы данных ФССП, общая сумма долгов Вагнера по кредитным платежам составляет 892,5 млн рублей. В эту сумму не входит ипотека. Сам Вагнер отметил, что долги возникли из-за того, что он выступал поручителем по кредитам, и добавил, что физлицу с такими задолженностями самостоятельно разобраться сложно. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.07.2020 13:42
- гость -

Разрушит.

21.07.2020 13:44
- гость -

Не вышел у Шмондера каменный цветок

21.07.2020 13:57
- гость -


шапито.
башкой нужно было думать когда вагнеру под его прожекты миллиарды ссуживали.
теперь у него ничего нет. и к продаже только от мертвого осла уши.

21.07.2020 14:20
- гость -

А есть ли какое нибудь начинание Карлина, которое бы не обанкротилось?

21.07.2020 14:24
- гость -

И что сразу на такой большой территории виноградник-то разводить? )

21.07.2020 14:24
Митенька ржевский

Алтайспиртпром и большинство ЛВЗ края пошли развалены не без участия этого дяди... Как, после этого, ему кто-то доверял тут виноградарство?

21.07.2020 14:27
ПЕТР

Виноградарь? И где его виниградники, где его обещанное элитное вино? А ещё он занимался варением пива из тыквы...Больше на афериста похоже, чем подвижника.

21.07.2020 14:38
- гость -

А Богданыч как в эту аферу мог поверить, обещали край вином залить!?

21.07.2020 14:40
- гость -

столько бюджетного бабла туда слили
а потом спрашивают откуда в барнауле столько илитных машин и квартир ???

21.07.2020 14:51
ЯЛЕГЕНДА

вот как надо БИЗНЕС ВЕСТИ

21.07.2020 14:51
Гость

И где энтон товарищ ,только руку не приложил ,а как он поднимал стекольный завод в Акутихе ,это отдельная песня . Суриков выдал кредит ,аж 5 Лямов и где завод , и где бюджетный кредит .Овчиниковский мясокомбинат ,Алейский мясокомбинат , Бийский спиртзавод,Алтайские бычки,Алтайспиртпром , Виноградники и конца нет ....

21.07.2020 14:57
Вася

Этот аферист каких белый свет не видел , любого заболтает и охмурит , но Администрация края всегда его поддерживала и благословляла на заведома не имеющие успеха дела .

21.07.2020 15:08
- гость -

Он стрелочник.

21.07.2020 15:40
- гость -

а его супруга благоверная которая везде бухгалтером у него трудилась??

21.07.2020 16:14
- гость -

Был бы афиристом сидел в думе или СФ.

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