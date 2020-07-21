Алтайский суд разрешил распродажу имущества виноградаря Вагнера за долги в миллиард

Арбитражный суд Алтайского края вынес решение о начале распродажи имущества алтайского бизнесмена Владимира Вагнера, известного по неудачному опыту начала виноградного производства и признанного банкротом. В документах, опубликованных на сайте суда, указаны огромные суммы, которые являются только частью от общей задолженности.
Дело о банкротстве Вагнера тянется с 2019 года, пишет "Банкфакс". Тогда барнаульская компания "Трансдагаз", которая выкупила остаток долга предпринимателя перед "Мариинским ЛВЗ", подала в суд. Вагнер имеет долги перед целым рядом крупных предприятий, а размер задолженностей варьируется от 500 тысяч до 266 миллионов рублей.
Исходя из базы данных ФССП, общая сумма долгов Вагнера по кредитным платежам составляет 892,5 млн рублей. В эту сумму не входит ипотека. Сам Вагнер отметил, что долги возникли из-за того, что он выступал поручителем по кредитам, и добавил, что физлицу с такими задолженностями самостоятельно разобраться сложно.
Комментарии
Разрушит.
Не вышел у Шмондера каменный цветок
шапито.
башкой нужно было думать когда вагнеру под его прожекты миллиарды ссуживали.
теперь у него ничего нет. и к продаже только от мертвого осла уши.
А есть ли какое нибудь начинание Карлина, которое бы не обанкротилось?
И что сразу на такой большой территории виноградник-то разводить? )
Алтайспиртпром и большинство ЛВЗ края пошли развалены не без участия этого дяди... Как, после этого, ему кто-то доверял тут виноградарство?
Виноградарь? И где его виниградники, где его обещанное элитное вино? А ещё он занимался варением пива из тыквы...Больше на афериста похоже, чем подвижника.
А Богданыч как в эту аферу мог поверить, обещали край вином залить!?
столько бюджетного бабла туда слили
а потом спрашивают откуда в барнауле столько илитных машин и квартир ???
вот как надо БИЗНЕС ВЕСТИ
И где энтон товарищ ,только руку не приложил ,а как он поднимал стекольный завод в Акутихе ,это отдельная песня . Суриков выдал кредит ,аж 5 Лямов и где завод , и где бюджетный кредит .Овчиниковский мясокомбинат ,Алейский мясокомбинат , Бийский спиртзавод,Алтайские бычки,Алтайспиртпром , Виноградники и конца нет ....
Этот аферист каких белый свет не видел , любого заболтает и охмурит , но Администрация края всегда его поддерживала и благословляла на заведома не имеющие успеха дела .
Он стрелочник.
а его супруга благоверная которая везде бухгалтером у него трудилась??
Был бы афиристом сидел в думе или СФ.