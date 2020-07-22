Среда, 22 Июль, 17:01

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,97
€ 81,25
25°

789190 +5862
Обь
294см -19


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

"Не уйду!" Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

, ИА "Амител"
Политик планирует завоевывать расположение населения своей работой, открытостью и общением
Фото: gazeta-babushkinsky.ru

Фото: gazeta-babushkinsky.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы отдельных граждан.

Дегтярев в первое утро на новой должности прогулялся пешком до рабочего места и снял это на видео, которое опубликовал в Instagram.

"Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!" Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов высотой метр на столе у меня скопилась. Ну, уйду я – придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет, – заявил политик.

Дегтярев добавил, что намерен зарабатывать доверие граждан своей работой, открытостью и общением. Хабаровчан он назвал добрыми и красивыми людьми, болеющими за свой край. Однако врио губернатора призвал не кричать под окнами "Дегтярев, выходи!", так как это некультурно.

Политик также рассказал, что будет стараться ходить на работу пешком, "и от людей, от общения получает удовольствие".

Напомним, 9 июля правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

20 июля стало известно о том, что президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия, а врио региона назначили депутата Госдумы Михаила Дегтярева.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

22.07.2020 14:50
- гость -

"Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!" Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов высотой метр на столе у меня скопилась. Ну, уйду я – придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал

А он точно не из Единой России?

22.07.2020 14:50
- гость -

Ничего, со временем Дегтярёв наведёт порядок, начнёт строи&#774;ки, создаст базу для того, чтобы система начала работать.

22.07.2020 14:53
- гость -

21 июля телеканал «Дождь», изображая неприятие в Хабаровске нового губернатора М.Дегтярёва, подставлял в репортажи кадры с прошлых митингов. Неполживенько. Свежие же кадры показали настоящий размер остаточного протеста: у администрации края собралось всего 50-70 человек, включая журналистов, полицию и просто любопытствующих.

22.07.2020 14:54
- гость -

Согласно конституции жители Хабаровского края имеют право выбирать своих представителей во власти, в том числе и ВРИО. То что из москвы кого хотят назначают, кого хотят убирают совсем не дело.

22.07.2020 14:55
- гость -

так или иначе в семейном бизнесе Фургала замешана четверть нынешнего созыва законодательного органа власти Хабаровского края. А вы, думали, почему местными властями организуются столь масштабные для Дальнего Востока митинги? Всем хочется спасти свою задницу.

22.07.2020 14:56
- гость -

Д.. пообещал оставить правительство. Ню-ню. Пусть пока поработают

22.07.2020 14:56
- гость -

"призвал не кричать под окнами "Дегтярев, выходи!", так как это некультурно.

А прятаться в здании за омоном, так это трусливо.

22.07.2020 14:57
- гость -

По лицу сразу видно - интеллектуал!

22.07.2020 14:58
АБОРИГЕН

22.07.2020 14:53
- гость -
Это что-то меняет по сути? Что по федеральным каналам показывают и говорят не смущает?

22.07.2020 14:59
- гость -


22.07.2020 14:55
- гость -

так или иначе в семейном бизнесе Фургала замешана четверть нынешнего созыва законодательного органа власти Хабаровского края. А вы, думали, почему местными властями организуются столь масштабные для Дальнего Востока митинги? Всем хочется спасти свою задницу.

Давай еще расскажи нам про госдеп и Украину. Люди сами там выходят. В Хабаровском крае люди живут, а не овощи, как в Алтайском.

22.07.2020 15:00
- гость -

С новыми выборами по трёхдневной схеме на пеньках и в багажниках победа ему гарантирована. Примут ли это хабаровчане?

22.07.2020 15:01
- гость -

Ф оказывал давление на сотрудников правоохранительных органов, а те извещали его о ходе следствия – чтобы Ф эффективней предпринимал меры по уничтожению и сокрытию улик, доказательств, и чтобы знал, кого из свидетелей надо запугивать. Но у Ф была и другая «крыша» - в виде прокурора Хабаровского края Малиновского, который был им с 2002 года по 2005, а затем по протекции Чайки стал замом генерального прокурора РФ. С Малиновским очень удобно было водить дружбу – сначала в протоколах имя-фамилия Ф записывались с ошибками, потом его имя вообще начало внезапно пропадать из следственных документов, а под конец Ф и Мистрюков и вообще каким-то мистическим образом пропали из официальных баз учёта данных – все эти упоминания, что Ф, вообще-то, был под уголовным следствием попросту исчезли. Вай, как удобно, не правда ли?

22.07.2020 15:02
- гость -


22.07.2020 14:53
- гость -

21 июля телеканал «Дождь», изображая неприятие в Хабаровске нового губернатора М.Дегтярёва, подставлял в репортажи кадры с прошлых митингов. Неполживенько. Свежие же кадры показали настоящий размер остаточного протеста: у администрации края собралось всего 50-70 человек, включая журналистов, полицию и просто любопытствующих.

Да, да. Еще им пририсовали плакаты с дегтяревым, звук наложили, и губами шевелили, чтобы получилось: "Дягтярев, уходи!"

22.07.2020 15:02
гость

О, так дело не в ЕР и ЛДПР? Так прислали же друга Фургала, который тоже выступает за его освобождение. Они 15 лет назад может даже вместе дела мутили

22.07.2020 15:03
аа

да нету никаких протестов! наши власти либо сами устраивают это шоу, либо денешку дали что бы вышли повизжать якобые оппозиционеры, либо сми выполняют поручения властей , людей на субботник то собрать не могут а то тут за кого то губернатора все вышли, че смешить то )))), да мне пофиг кто у нас в крае будет губернатором и кто он вобще такой! из центра выделят деньги значит будет что то развиваться не выделят ничего не будет

22.07.2020 15:04
- гость -

И всё это проходило на вырученные от продажи металлолома китайцам.Это не шутка (

22.07.2020 15:05
- гость -

а че, не нравится? у тебя друзья в госдепе волнуются
?

22.07.2020 15:05
- гость -


22.07.2020 15:01
- гость -

Ф оказывал давление на сотрудников правоохранительных органов, а те извещали его о ходе следствия – чтобы Ф эффективней предпринимал меры по уничтожению и сокрытию улик, доказательств, и чтобы знал, кого из свидетелей надо запугивать. Но у Ф была и другая «крыша» - в виде прокурора Хабаровского края Малиновского, который был им с 2002 года по 2005, а затем по протекции Чайки стал замом генерального прокурора РФ. С Малиновским очень удобно было водить дружбу – сначала в протоколах имя-фамилия Ф записывались с ошибками, потом его имя вообще начало внезапно пропадать из следственных документов, а под конец Ф и Мистрюков и вообще каким-то мистическим образом пропали из официальных баз учёта данных – все эти упоминания, что Ф, вообще-то, был под уголовным следствием попросту исчезли. Вай, как удобно, не правда ли?

Какие ваши доказательства? Сколько платят за комментарий? Не стыдно ли самому?

22.07.2020 15:05
- гость -

на вырученные деньги (

22.07.2020 15:07
- гость -

хомячков волнуют глаза детей, чьих отцов убил Фургал?

Защищать бандита от «злого Кремля» всяко лучше оплачивается, да и почувствовать себя на одной волне с толпой, которая «вот-вот вынесет Путина из своего кабинета» - тоже неплохо. Оппозиционное расстройство личности – так называют это в США, на которые зачастую эти хомячки молятся.

И там, в США, это оппозиционное расстройство личности лечится, кстати говоря. Как психическое заболевание. Ему, говорят американские врачи, подвержено около 3-5% населения, и оно легко корректируется.

22.07.2020 15:07
- гость -

Я/Мы Дегтярёв.

22.07.2020 15:08
- гость -

что, поперек шаблона?
попляши ка

22.07.2020 15:08
- гость -


22.07.2020 15:07
- гость -

хомячков волнуют глаза детей, чьих отцов убил Фургал?

Защищать бандита от «злого Кремля» всяко лучше оплачивается, да и почувствовать себя на одной волне с толпой, которая «вот-вот вынесет Путина из своего кабинета» - тоже неплохо. Оппозиционное расстройство личности – так называют это в США, на которые зачастую эти хомячки молятся.

И там, в США, это оппозиционное расстройство личности лечится, кстати говоря. Как психическое заболевание. Ему, говорят американские врачи, подвержено около 3-5% населения, и оно легко корректируется.

Вы кто такой, чтобы признавать его виновным? Это может сделать только суд, а к судам у нас доверия нет никакого.

22.07.2020 15:11
- гость -

понятно, почему увезли - местным судам доверие подмочено

22.07.2020 15:12
гость

Интересно, как жизнь цинична, если мне директор хорошо платит, мне ведь все равно, кого он убрал, чтобы стать директором. Да, мам убитых жалко, но я им объясню, что это не он. Наверное даже если буду знать, что он. Хотя наверное если буду знать не смогу с мамами убитых общаться. Хорошо, что я этого не знаю, можно и себя убедить, что это не так

22.07.2020 15:18
- гость -


22.07.2020 15:12
гость

Интересно, как жизнь цинична, если мне директор хорошо платит, мне ведь все равно, кого он убрал, чтобы стать директором. Да, мам убитых жалко, но я им объясню, что это не он. Наверное даже если буду знать, что он. Хотя наверное если буду знать не смогу с мамами убитых общаться. Хорошо, что я этого не знаю, можно и себя убедить, что это не так

Методички по очернению Фургала подвезли? Почем комментарий?

22.07.2020 15:18
Guest

Это просто циркокойты.))) Сначала голосовали против ЕР. Теперь их и ЛДПР не устраивает, якобы. Судя по возрасту и биографии, он явно не из старой гвардии "бизнесменов" 90-х. Кандидат юр. наук, фехтует, весь в науке по уши, всякий там председатель и сопредседатель. Жирик его вообще в президенты страны в 2018 году рекомендовал. Чем не молодой губернатор? Ну ничего, Жириновский приедет, агитацию проведет и быстро мозги вправит.)))

22.07.2020 15:19
- гость -

следствие идет.
Или отпустят, или посадят.
Если посадят, то за старый криминал, или за новый -
что-то веселое про Амурсталь и 2 млрд. карячится.
Вопрос к месным хомячкам. Общего характера.
Вот ежели Убиство на 15 лет и Мошенство на 7 лет.
Путем поглащения сроков все равно 15 дадуть?
Тогда мошенство прощают и деньги оставляють?

22.07.2020 15:21
CALIBR

Пешком на работу ходить это, конечно, зачётно. Надеюсь, улицу зачищать не будут перед проходом ?

22.07.2020 15:22
- гость -

Дягтярев - это ЕР на самом деле, ЛДПР только для вида.

22.07.2020 15:25
Guest

22.07.2020 15:08
- гость -

И там, в США, это оппозиционное расстройство личности лечится, кстати говоря. Как психическое заболевание. Ему, говорят американские врачи, подвержено около 3-5% населения, и оно легко корректируется.

Да. Причем за этим начинают наблюдать ещё с подросткового возраста. Но, как видно, не у всех и не во всех случаях. Девчушку-негритянку, вон, в тюрьму закрыли, а белого богатенького паренька, сбившего на дороге нескольких человек насмерть, оправдали. Мол, недополучил, болезный, внимания пока рос, вот потому таким и стал. Да и судя по количеству погромщиков на улице, те либо успешно маскировались до поры до времени, либо были вне поля зрения ювенальных органов. У нас, вон, тоже богатеньких мажоров отмазывают, а с наблюдением за малолетними протестунами и вовсе из рук вон плохо. Демократия, черт её дери, любой фрик может что угодно городить, причем публично.

22.07.2020 15:30
- гость -

15:25
Guest
Девчушку-негритянку, вон, в тюрьму закрыли, а белого богатенького паренька, сбившего на дороге нескольких человек насмерть, оправдали. Мол, недополучил, болезный, внимания пока рос, вот потому таким и стал.

Вы про этого?
В Перми, “Лексус” с азербайджанцем за рулем, на огромнейшей скорости пытался проехать перекресток на красный свет и сбил 24-летнюю Марию, которая переходила дорогу по зебре. Девушка пролетела около 40 метров вперед и скончалась до приезда скорой помощи, об этом сообщает издание Новости-перми.ru.

“За рулем “Лексуса” сидел 17-летний азербайджанец Адил Мирзоев. Вместе с ним были 3 пассажира. По словам очевидца, выйдя из машины, они не обращали внимания на жертву. Азербайджанцы сразу стали кому-то звонить и вскоре на место трагедии приехали 10-11 иномарок с представителями диаспоры.

В понедельник, 20 июля, в суде Индустриального района вынесли приговор 17-летнему подростку, который на папином Lexus насмерть сбил 24-летнюю девушку.

"Два года условно с запретом управлять транспортными средствами в ближайшие 2 года 10 месяцев", - прочёл судья приговор.

22.07.2020 15:35
- гость -

а вот национальный вопрос нечего подтягивать.
сам то из чьихбудишь если отмыть

22.07.2020 15:41
- гость -

15:35
- гость -
Что значит нечего? А подъезжать на 10 иномарках представителями ДИАСПОРЫ есть чего?

22.07.2020 15:44
- гость -

Смешно в комментариях сегодня, один лахтёнок материалы дела зачитывает, второй про США подпевает, третий любитель цитировать Гитлера - за негритянскую девочку переживает.

22.07.2020 15:45
- гость -

Возьмём к примеру Женю Ройзмана,поклонника Лёши Навального и самого Сергея Фургала.Сам-то Женя в данный момент подвязался на Эхе работать.Но как-то случился с ним казус когда он только что вступил на пост мэра Екатеринбурга куда его народ выбрал.Пропала старушка,которую в последний раз живой видели выходящей из его кабинета в самой мэрии.В ходе следствия нашли и тело старушки и непосредственных исполнителей и заказчика.Заказчиком оказался правая рука в администрации Жени Ройзмана.Тому деньги были нужны для споспе&#769;шествования именно с Женей по карьерной лестнице.У старушки после смерти осталась хорошая дорогостоящая квартира,которую и "оформила" как надо та правая рука Жени Ройзмана.Ну тех двоих убийц и заказчика сразу посадили,конечно.А вот Женя только стряхнут капельки воды со своих перьев и вышел сухим.Да,выступал на суде в качестве свидетеля.Но:"Какие ваши доказательства"?Ай донт андерстенд.Судьи и прокуроры-то и отвязались.Отвязались от хорошего парня Жени Ройзмана.Он продолжил тянуть лямку главы города,лямку которую ему народ в руки всунул.Хорошо сейчас живётся Жени после 4-ёх летнего мэрства.С многочисленными коллекциями старинных книг,картин,сундуков и ювелирной лавкой,где дочка торгует.

22.07.2020 15:47
- гость -

А в данный момент Женя Ройзман завоевывает расположение населения своей открытостью и общением.Но работать пока не работает.Потому что деньги есть.

22.07.2020 15:48
- гость -

Смешно в комментариях сегодня, один лахтёнок...

Это вы ещё не знаете, что творят кремлеботы в хабаровских пабликах. Там такое ощущение, что особые опер. группы спец.троллей работают.

22.07.2020 15:51
Guest

22.07.2020 15:44
- гость -

Действительно смешно, когда такой вот уровень интеллекта с бинарным восприятием пытается давать оценки другим. )))

22.07.2020 15:53
- гость -

15:45
- гость -
Возьмём к примеру Женю Ройзмана,

А зачем тебе к примеру его брать? Новость о Жене Ройзмане?

22.07.2020 15:53
- гость -

Калибр,я с вами скоро свяжусь для уточнения, на какой кошелёк деньги посылать мощному политику Навальному.Наше дело должно продолжаться.Запад нам поможет.

22.07.2020 15:55
- гость -

15:51
Guest

Так что там Гитлер любил говорить в таких случаях? Вы должны знать, ведь вы любите его цитировать.

22.07.2020 15:58
- гость -

А зачем тебе к примеру его брать? Новость о Жене Ройзмане?
-----------------------------------------------------------
Новость о замене губернатора Фургала,которого с пеной у рта защищает Ройзман,вещая на многочисленную интернетовскую публику.

22.07.2020 16:01
- гость -

15:58
- гость -
Перечитал статью и не нашёл там упоминания Ройзмана. Что с вами не так?

22.07.2020 16:11
то 15:58

Статья о губернаторском положении,которую ранее занимал С. Фургал.В моём комменте немного информации о человеке Е.Ройзмане,который его почему то защищает.Вы сами-то прочитав статью на чью сторону встали?Если не на чью,зачем её комментируете, переходите на другую тему. )

22.07.2020 16:23
Елена

МИР В КОНЕЦ ПРОГНИЛ. ПОЧЕМУ МЫ РАБЫ В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ! НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ УПОВАЕМ, НАРОД СИЛЬНЕЕ

22.07.2020 16:24
- гость -

На ютубе вбейте Дегтерев 5 долларов.

22.07.2020 16:31
гость

МИР В КОНЕЦ ПРОГНИЛ. ПОЧЕМУ МЫ РАБЫ В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ! НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ УПОВАЕМ, НАРОД СИЛЬНЕЕ

100 лет назад один в один такие же лозунги были

22.07.2020 16:33
- гость -

Дягтярёву сейчас нельзя отказаться от должности. Поймите, это пострашнее будет утраты доверия.

22.07.2020 16:34
гость

22.07.2020 15:18
- гость -

Интересно, как жизнь цинична, если мне директор хорошо платит, мне ведь все равно, кого он убрал, чтобы стать директором. Да, мам убитых жалко, но я им объясню, что это не он. Наверное даже если буду знать, что он. Хотя наверное если буду знать не смогу с мамами убитых общаться. Хорошо, что я этого не знаю, можно и себя убедить, что это не так

Методички по очернению Фургала подвезли? Почем комментарий?

Тут и не пахнет очернением, это размышление. Чисто мое. Понравилось? Можете забрать в методичку абсолютно бесплатно

22.07.2020 16:36
- гость -

16:34
гость
Тут и не пахнет очернением, это размышление. Чисто мое. Понравилось?

У вас с головушкой то всё нормально?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
16:52
Хоккеисты "Динамо-Алтай" начнут подготовку к новому сезону 1 августа 0
16:42
Штрафовать россиян за отсутствие ОСАГО по камерам планируют с осени 1
16:41
Пассажир мотоцикла погиб на Чуйском тракте 0
16:30
Силовики провели обыски у арендатора леса в Алтайском крае 0
16:17
Средняя зарплата в Алтайском крае снова не дотянула до 30 тысяч 12
16:05
Туристам заплатят за отдых в России 10
15:55
Нелегальный палаточный лагерь с детьми из Бийска закрыли на Алтае 6
15:43
Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России 11
15:32
Два человека пострадали в жестком ДТП в центре Барнаула 3
15:21
На всех не хватит. В Алтайском крае спрос на турпоездки превысил предложение 11
15:09
Актер из сериала "Достоевский" умер на 35 году жизни 0
14:57
Алтайский край занял седьмое место в РФ по приросту заболевших COVID-19 4
14:42
"Не уйду!" Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края 51
14:29
В Барнауле снова провалился асфальт на дороге 2
14:16
Росгидромет дал прогноз погоды на август в Алтайском крае 1
14:04
Горячую воду отключают в 13 жилых домах Барнаула. Карта 0
13:51
Подростка посадили в тюрьму после невыполненного домашнего задания 7
13:39
В Барнауле вновь зацвела черемуха 1
13:27
34 многоквартирных дома остались без газа в Барнауле 2
13:15
Водное хозяйство, кадастр и геодезия. Каких специалистов готовит АГАУ 0
13:03
С каждым годом все интереснее. Как в Алтайском крае преображается райцентр Шипуново 3
12:52
"Вот это спортсмен!" Сибирский полицейский залез на балкон, чтобы помочь пенсионерке 3
12:40
Рекордное число переболевших COVID-19 выписали в Алтайском крае за сутки 30
12:29
"Я была главной стервой". Водонаева призналась, что ей стыдно за участие в "Доме 2" 0
12:16
В Барнауле пропала 14-летняя девочка 3
12:04
"Новоселье у белочки": холдинг "Алтайлес" подвел итоги конкурса рисунков 0
11:50
Еще 183 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае 34
11:45
Шерегеш планируют сделать круглогодичным курортом 1
11:30
Захват заложников в Луцке. Что произошло и что известно о преступнике 6
11:28
Включай и отмечай. Празднование Дня бокса пройдет в прямом эфире 0
11:18
Губернатор Алтайского края внес изменения в "ковидный" указ 23
11:05
Жителя Алтайского края судят за секс с 14-летней школьницей 4
10:53
Воспитанник алтайского футбола покинул ереванский "Арарат-Армению" 3
10:40
На чиновника администрации Алтайского края подали в суд из-за долга в 600 тысяч 9
10:27
Алтайский край накроют сильный ветер, гроза и град 6
10:15
Мошенники украли у жительницы Алтайского края 150 тысяч рублей 5
10:03
Уютно и со скидкой. Чем хорош отдых в пансионате "Старые друзья" в Белокурихе 6
09:51
Ольга Бузова назвала дату приезда в Алтайский край 22
09:39
Названы самые популярные треки у россиян в 2020 году 12
09:26
В Горном Алтае нашли "старшего брата" Гейзерного озера 4
09:14
Алтайское Заксобрание вошло в топ-30 региональных парламентов России по открытости 3
09:02
Стать лучшим в своем деле. Бизнесменов приглашают на бесплатный вебинар 1
08:50
20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Горном Алтае 0
08:39
Украинские силовики штурмовали пустой автобус в Луцке. Видео 7
08:27
"Пустая трата денег". Почему фермеры Алтая не страхуют урожай, а молятся Богу и Аллаху 15
08:15
Глава алтайского Минздрава проверил три районные больницы на готовность к работе 6
08:02
Жаркие скидки. Автоцентр АНТ объявил распродажу новых автомобилей 2
07:53
Диетолог назвала основную причину массового ожирения россиян 24
07:40
Выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка. Будут ли они в августе? 10
07:28
Куркума, красный перец и листья дуба. Необычные рецепты засолки огурцов 1
07:15
Первый за Уралом. Как в Барнауле возводят жилой комплекс по эскроу-счетам 0
07:03
Недоволен даже губернатор. Почему Чуйский тракт "встал" в рекордные пробки 12
06:50
Эксперт назвал лучшие подержанные полноприводные автомобили с пробегом 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.