"Не уйду!" Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы отдельных граждан.
Дегтярев в первое утро на новой должности прогулялся пешком до рабочего места и снял это на видео, которое опубликовал в Instagram.
"Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!" Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов высотой метр на столе у меня скопилась. Ну, уйду я – придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет, – заявил политик.
Дегтярев добавил, что намерен зарабатывать доверие граждан своей работой, открытостью и общением. Хабаровчан он назвал добрыми и красивыми людьми, болеющими за свой край. Однако врио губернатора призвал не кричать под окнами "Дегтярев, выходи!", так как это некультурно.
Политик также рассказал, что будет стараться ходить на работу пешком, "и от людей, от общения получает удовольствие".
Напомним, 9 июля правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.
20 июля стало известно о том, что президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия, а врио региона назначили депутата Госдумы Михаила Дегтярева.
Комментарии
"Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!" Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов высотой метр на столе у меня скопилась. Ну, уйду я – придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал
А он точно не из Единой России?
Ничего, со временем Дегтярёв наведёт порядок, начнёт стройки, создаст базу для того, чтобы система начала работать.
21 июля телеканал «Дождь», изображая неприятие в Хабаровске нового губернатора М.Дегтярёва, подставлял в репортажи кадры с прошлых митингов. Неполживенько. Свежие же кадры показали настоящий размер остаточного протеста: у администрации края собралось всего 50-70 человек, включая журналистов, полицию и просто любопытствующих.
Согласно конституции жители Хабаровского края имеют право выбирать своих представителей во власти, в том числе и ВРИО. То что из москвы кого хотят назначают, кого хотят убирают совсем не дело.
так или иначе в семейном бизнесе Фургала замешана четверть нынешнего созыва законодательного органа власти Хабаровского края. А вы, думали, почему местными властями организуются столь масштабные для Дальнего Востока митинги? Всем хочется спасти свою задницу.
Д.. пообещал оставить правительство. Ню-ню. Пусть пока поработают
"призвал не кричать под окнами "Дегтярев, выходи!", так как это некультурно.
А прятаться в здании за омоном, так это трусливо.
По лицу сразу видно - интеллектуал!
22.07.2020 14:53
- гость -
Это что-то меняет по сути? Что по федеральным каналам показывают и говорят не смущает?
22.07.2020 14:55
- гость -
так или иначе в семейном бизнесе Фургала замешана четверть нынешнего созыва законодательного органа власти Хабаровского края. А вы, думали, почему местными властями организуются столь масштабные для Дальнего Востока митинги? Всем хочется спасти свою задницу.
Давай еще расскажи нам про госдеп и Украину. Люди сами там выходят. В Хабаровском крае люди живут, а не овощи, как в Алтайском.
С новыми выборами по трёхдневной схеме на пеньках и в багажниках победа ему гарантирована. Примут ли это хабаровчане?
Ф оказывал давление на сотрудников правоохранительных органов, а те извещали его о ходе следствия – чтобы Ф эффективней предпринимал меры по уничтожению и сокрытию улик, доказательств, и чтобы знал, кого из свидетелей надо запугивать. Но у Ф была и другая «крыша» - в виде прокурора Хабаровского края Малиновского, который был им с 2002 года по 2005, а затем по протекции Чайки стал замом генерального прокурора РФ. С Малиновским очень удобно было водить дружбу – сначала в протоколах имя-фамилия Ф записывались с ошибками, потом его имя вообще начало внезапно пропадать из следственных документов, а под конец Ф и Мистрюков и вообще каким-то мистическим образом пропали из официальных баз учёта данных – все эти упоминания, что Ф, вообще-то, был под уголовным следствием попросту исчезли. Вай, как удобно, не правда ли?
22.07.2020 14:53
- гость -
21 июля телеканал «Дождь», изображая неприятие в Хабаровске нового губернатора М.Дегтярёва, подставлял в репортажи кадры с прошлых митингов. Неполживенько. Свежие же кадры показали настоящий размер остаточного протеста: у администрации края собралось всего 50-70 человек, включая журналистов, полицию и просто любопытствующих.
Да, да. Еще им пририсовали плакаты с дегтяревым, звук наложили, и губами шевелили, чтобы получилось: "Дягтярев, уходи!"
О, так дело не в ЕР и ЛДПР? Так прислали же друга Фургала, который тоже выступает за его освобождение. Они 15 лет назад может даже вместе дела мутили
да нету никаких протестов! наши власти либо сами устраивают это шоу, либо денешку дали что бы вышли повизжать якобые оппозиционеры, либо сми выполняют поручения властей , людей на субботник то собрать не могут а то тут за кого то губернатора все вышли, че смешить то )))), да мне пофиг кто у нас в крае будет губернатором и кто он вобще такой! из центра выделят деньги значит будет что то развиваться не выделят ничего не будет
И всё это проходило на вырученные от продажи металлолома китайцам.Это не шутка (
а че, не нравится? у тебя друзья в госдепе волнуются
?
22.07.2020 15:01
- гость -
Ф оказывал давление на сотрудников правоохранительных органов, а те извещали его о ходе следствия – чтобы Ф эффективней предпринимал меры по уничтожению и сокрытию улик, доказательств, и чтобы знал, кого из свидетелей надо запугивать. Но у Ф была и другая «крыша» - в виде прокурора Хабаровского края Малиновского, который был им с 2002 года по 2005, а затем по протекции Чайки стал замом генерального прокурора РФ. С Малиновским очень удобно было водить дружбу – сначала в протоколах имя-фамилия Ф записывались с ошибками, потом его имя вообще начало внезапно пропадать из следственных документов, а под конец Ф и Мистрюков и вообще каким-то мистическим образом пропали из официальных баз учёта данных – все эти упоминания, что Ф, вообще-то, был под уголовным следствием попросту исчезли. Вай, как удобно, не правда ли?
Какие ваши доказательства? Сколько платят за комментарий? Не стыдно ли самому?
на вырученные деньги (
хомячков волнуют глаза детей, чьих отцов убил Фургал?
Защищать бандита от «злого Кремля» всяко лучше оплачивается, да и почувствовать себя на одной волне с толпой, которая «вот-вот вынесет Путина из своего кабинета» - тоже неплохо. Оппозиционное расстройство личности – так называют это в США, на которые зачастую эти хомячки молятся.
И там, в США, это оппозиционное расстройство личности лечится, кстати говоря. Как психическое заболевание. Ему, говорят американские врачи, подвержено около 3-5% населения, и оно легко корректируется.
Я/Мы Дегтярёв.
что, поперек шаблона?
попляши ка
22.07.2020 15:07
- гость -
хомячков волнуют глаза детей, чьих отцов убил Фургал?
Защищать бандита от «злого Кремля» всяко лучше оплачивается, да и почувствовать себя на одной волне с толпой, которая «вот-вот вынесет Путина из своего кабинета» - тоже неплохо. Оппозиционное расстройство личности – так называют это в США, на которые зачастую эти хомячки молятся.
И там, в США, это оппозиционное расстройство личности лечится, кстати говоря. Как психическое заболевание. Ему, говорят американские врачи, подвержено около 3-5% населения, и оно легко корректируется.
Вы кто такой, чтобы признавать его виновным? Это может сделать только суд, а к судам у нас доверия нет никакого.
понятно, почему увезли - местным судам доверие подмочено
Интересно, как жизнь цинична, если мне директор хорошо платит, мне ведь все равно, кого он убрал, чтобы стать директором. Да, мам убитых жалко, но я им объясню, что это не он. Наверное даже если буду знать, что он. Хотя наверное если буду знать не смогу с мамами убитых общаться. Хорошо, что я этого не знаю, можно и себя убедить, что это не так
22.07.2020 15:12
гость
Интересно, как жизнь цинична, если мне директор хорошо платит, мне ведь все равно, кого он убрал, чтобы стать директором. Да, мам убитых жалко, но я им объясню, что это не он. Наверное даже если буду знать, что он. Хотя наверное если буду знать не смогу с мамами убитых общаться. Хорошо, что я этого не знаю, можно и себя убедить, что это не так
Методички по очернению Фургала подвезли? Почем комментарий?
Это просто циркокойты.))) Сначала голосовали против ЕР. Теперь их и ЛДПР не устраивает, якобы. Судя по возрасту и биографии, он явно не из старой гвардии "бизнесменов" 90-х. Кандидат юр. наук, фехтует, весь в науке по уши, всякий там председатель и сопредседатель. Жирик его вообще в президенты страны в 2018 году рекомендовал. Чем не молодой губернатор? Ну ничего, Жириновский приедет, агитацию проведет и быстро мозги вправит.)))
следствие идет.
Или отпустят, или посадят.
Если посадят, то за старый криминал, или за новый -
что-то веселое про Амурсталь и 2 млрд. карячится.
Вопрос к месным хомячкам. Общего характера.
Вот ежели Убиство на 15 лет и Мошенство на 7 лет.
Путем поглащения сроков все равно 15 дадуть?
Тогда мошенство прощают и деньги оставляють?
Пешком на работу ходить это, конечно, зачётно. Надеюсь, улицу зачищать не будут перед проходом ?
Дягтярев - это ЕР на самом деле, ЛДПР только для вида.
22.07.2020 15:08
- гость -
И там, в США, это оппозиционное расстройство личности лечится, кстати говоря. Как психическое заболевание. Ему, говорят американские врачи, подвержено около 3-5% населения, и оно легко корректируется.
Да. Причем за этим начинают наблюдать ещё с подросткового возраста. Но, как видно, не у всех и не во всех случаях. Девчушку-негритянку, вон, в тюрьму закрыли, а белого богатенького паренька, сбившего на дороге нескольких человек насмерть, оправдали. Мол, недополучил, болезный, внимания пока рос, вот потому таким и стал. Да и судя по количеству погромщиков на улице, те либо успешно маскировались до поры до времени, либо были вне поля зрения ювенальных органов. У нас, вон, тоже богатеньких мажоров отмазывают, а с наблюдением за малолетними протестунами и вовсе из рук вон плохо. Демократия, черт её дери, любой фрик может что угодно городить, причем публично.
15:25
Guest
Девчушку-негритянку, вон, в тюрьму закрыли, а белого богатенького паренька, сбившего на дороге нескольких человек насмерть, оправдали. Мол, недополучил, болезный, внимания пока рос, вот потому таким и стал.
Вы про этого?
В Перми, “Лексус” с азербайджанцем за рулем, на огромнейшей скорости пытался проехать перекресток на красный свет и сбил 24-летнюю Марию, которая переходила дорогу по зебре. Девушка пролетела около 40 метров вперед и скончалась до приезда скорой помощи, об этом сообщает издание Новости-перми.ru.
“За рулем “Лексуса” сидел 17-летний азербайджанец Адил Мирзоев. Вместе с ним были 3 пассажира. По словам очевидца, выйдя из машины, они не обращали внимания на жертву. Азербайджанцы сразу стали кому-то звонить и вскоре на место трагедии приехали 10-11 иномарок с представителями диаспоры.
В понедельник, 20 июля, в суде Индустриального района вынесли приговор 17-летнему подростку, который на папином Lexus насмерть сбил 24-летнюю девушку.
"Два года условно с запретом управлять транспортными средствами в ближайшие 2 года 10 месяцев", - прочёл судья приговор.
а вот национальный вопрос нечего подтягивать.
сам то из чьихбудишь если отмыть
15:35
- гость -
Что значит нечего? А подъезжать на 10 иномарках представителями ДИАСПОРЫ есть чего?
Смешно в комментариях сегодня, один лахтёнок материалы дела зачитывает, второй про США подпевает, третий любитель цитировать Гитлера - за негритянскую девочку переживает.
Возьмём к примеру Женю Ройзмана,поклонника Лёши Навального и самого Сергея Фургала.Сам-то Женя в данный момент подвязался на Эхе работать.Но как-то случился с ним казус когда он только что вступил на пост мэра Екатеринбурга куда его народ выбрал.Пропала старушка,которую в последний раз живой видели выходящей из его кабинета в самой мэрии.В ходе следствия нашли и тело старушки и непосредственных исполнителей и заказчика.Заказчиком оказался правая рука в администрации Жени Ройзмана.Тому деньги были нужны для споспе́шествования именно с Женей по карьерной лестнице.У старушки после смерти осталась хорошая дорогостоящая квартира,которую и "оформила" как надо та правая рука Жени Ройзмана.Ну тех двоих убийц и заказчика сразу посадили,конечно.А вот Женя только стряхнут капельки воды со своих перьев и вышел сухим.Да,выступал на суде в качестве свидетеля.Но:"Какие ваши доказательства"?Ай донт андерстенд.Судьи и прокуроры-то и отвязались.Отвязались от хорошего парня Жени Ройзмана.Он продолжил тянуть лямку главы города,лямку которую ему народ в руки всунул.Хорошо сейчас живётся Жени после 4-ёх летнего мэрства.С многочисленными коллекциями старинных книг,картин,сундуков и ювелирной лавкой,где дочка торгует.
А в данный момент Женя Ройзман завоевывает расположение населения своей открытостью и общением.Но работать пока не работает.Потому что деньги есть.
Смешно в комментариях сегодня, один лахтёнок...
Это вы ещё не знаете, что творят кремлеботы в хабаровских пабликах. Там такое ощущение, что особые опер. группы спец.троллей работают.
22.07.2020 15:44
- гость -
Действительно смешно, когда такой вот уровень интеллекта с бинарным восприятием пытается давать оценки другим. )))
15:45
- гость -
Возьмём к примеру Женю Ройзмана,
А зачем тебе к примеру его брать? Новость о Жене Ройзмане?
Калибр,я с вами скоро свяжусь для уточнения, на какой кошелёк деньги посылать мощному политику Навальному.Наше дело должно продолжаться.Запад нам поможет.
15:51
Guest
Так что там Гитлер любил говорить в таких случаях? Вы должны знать, ведь вы любите его цитировать.
А зачем тебе к примеру его брать? Новость о Жене Ройзмане?
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Новость о замене губернатора Фургала,которого с пеной у рта защищает Ройзман,вещая на многочисленную интернетовскую публику.
15:58
- гость -
Перечитал статью и не нашёл там упоминания Ройзмана. Что с вами не так?
Статья о губернаторском положении,которую ранее занимал С. Фургал.В моём комменте немного информации о человеке Е.Ройзмане,который его почему то защищает.Вы сами-то прочитав статью на чью сторону встали?Если не на чью,зачем её комментируете, переходите на другую тему. )
МИР В КОНЕЦ ПРОГНИЛ. ПОЧЕМУ МЫ РАБЫ В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ! НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ УПОВАЕМ, НАРОД СИЛЬНЕЕ
На ютубе вбейте Дегтерев 5 долларов.
МИР В КОНЕЦ ПРОГНИЛ. ПОЧЕМУ МЫ РАБЫ В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ! НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ УПОВАЕМ, НАРОД СИЛЬНЕЕ
100 лет назад один в один такие же лозунги были
Дягтярёву сейчас нельзя отказаться от должности. Поймите, это пострашнее будет утраты доверия.
22.07.2020 15:18
- гость -
Интересно, как жизнь цинична, если мне директор хорошо платит, мне ведь все равно, кого он убрал, чтобы стать директором. Да, мам убитых жалко, но я им объясню, что это не он. Наверное даже если буду знать, что он. Хотя наверное если буду знать не смогу с мамами убитых общаться. Хорошо, что я этого не знаю, можно и себя убедить, что это не так
Методички по очернению Фургала подвезли? Почем комментарий?
Тут и не пахнет очернением, это размышление. Чисто мое. Понравилось? Можете забрать в методичку абсолютно бесплатно
16:34
гость
Тут и не пахнет очернением, это размышление. Чисто мое. Понравилось?
У вас с головушкой то всё нормально?