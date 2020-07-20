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Сергея Фургала отправили в отставку из-за утраты доверия Путина

, ИА "Амител"
Врио губернатора Хабаровского края назначили депутата Госдумы Михаила Дегтярева
Фото: club-rf.ru

Фото: club-rf.ru

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона назначили депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, следует из соответствующего указа, размещенного на сайте Кремля.

"Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края", – сказано в документе.

Как сообщили РИА "Новости", Путин призвал Дегтярева не забывать о стратегических планах развития региона и пожелал ему успехов. Депутат, в свою очередь, согласился занять эту должность и поблагодарил президента за доверие.

Как сообщал amic.ru, 9 июля правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и доставили его в Москву для следственных действий. По информации СК, глава региона стал организатором убийств, а также покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На следующий день жители Хабаровска устроили массовое шествие в поддержку задержанного.

Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве (ныне Самара). Занимает пост председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С февраля 2017 года является членом президиума фракции ЛДПР. В 2018-м выдвигался от партии кандидатом на пост мэра Москвы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

20.07.2020 19:36
- гость -

Правильно. Вот Сердюков с Васильевой не утратили доверия, поэтому их и пристроил.

20.07.2020 19:37
#ЯМЫФУРГАЛ

СВОБОДУ ФУРГАЛУ!!!!!!!!!!!!!!ХАБАРОВСК МЫ С ВАМИ!!!!!!!!РЕБЯТА ДЕРЖИТЕСЬ!!!!!!!!!!

20.07.2020 19:40
- гость -

Стоит напомнить ... "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ."
Если народ решил, что у них губернатор Фургал, значит Фургал - губернатор. Ну а кто там ему доверяет, а кто нет, вопрос совершенно вторичный.

20.07.2020 19:44
Alex1976

А обнуленыш утратил доверие народа, это однозначно, значит должен свалить в отставку, но нет он будет упираться до талого.

20.07.2020 19:44
- гость -

Главное день недели правильно выбрал - понедельник. Сказал бы в пятницу и на выходных ДВ бы вскипел.

20.07.2020 19:47
- гость -

Дегтярев - ЛДПР, это чтобы жирик и народ успокоились.

20.07.2020 19:54
Александр

Еще бы Жириновского пнуть бы куда нибудь. А Фургалу пожизненное.

20.07.2020 20:12
месный

ну пЫнято уже давно доверие утратил походу

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