Жительница Алтайского края "повелась" на заморского красавца и осталась без денег

64-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала, что ее обманул несостоявшийся жених Вальтер.
Женщина сообщила правоохранителям, что познакомилась с мужчиной на одном из сайтов в Сети. Через некоторое время ловелас заявил, что мечтает связать судьбу с русской женщиной и попросил у возлюбленной деньги на перелет и оформление документов. Чувства победили здравый смысл, и пенсионерка перевела мошеннику 50 тысяч рублей, после чего Вальтер перестал выходить на связь.
"Полиция призывает: помните, что при онлайн-знакомствах вы можете попасться на удочку аферистов, которые любыми способами попробуют выманить у вас деньги. Никогда, ни при каких обстоятельствах не высылайте денежные средства незнакомым людям", – напомнили влюбчивым женщинам в МВД.
Комментарии
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64-летняя жительница Барнаула
несостоявшийся жених Вальтер.
пенсионерка перевела мошеннику 50 тысяч рублей, после чего Вальтер перестал выходить на связь.
С Вашего адреса совсем недавно уже оставляли сообщение.
Попробуйте позже.
Это теперь у меня такая фишка. Амик, вы за что меня преследуете?
Ищет полиция? Интерпол что ли?